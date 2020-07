Riva presenta l’informe sobre l’Estatut de l’Artista a la comissió legislativa de Cultura

L’ Estatut de l’Artista fa un pas més per professionalitzar la feina de molts. De moment no s’ha quantificat quanta gent estaria en situació de registrar-se com a artista. Avui la ministra de Cultura ha presentat un informe on, entre d’altres es proposa diferenciar el professional del que té l’art com a afició.

L‘informe que la ministra Sílvia Riva ha lliurat a la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports l’ha elaborat l’historiador, museòleg i especialista en gestió cultural Antoni Nicolau. En ell es fa la comparació d’experiències similars en països de l’entorn, es contextualitza el cas d’Andorra i s’estructura el valor de l’artista en diversos camps i manifestacions.

A partir d’aquí caldrà establir uns criteris i un registre per tenir accés al marc legal. Aquesta és una tasca que es podrà fer un cop presentada la segona base de treball, les conclusions del Llibre Blanc de la Cultura que s’espera tenir llest a final d’any. Riva ha demanat “un respecte a l’especificitat que l’artista potser no factura o no treballa el mateix horari que un altre professional però sí que té la vocació de dedicar-se professionalment a aquest àmbit”.

Entre d’altres l’informe proposa considerar diferentment la feina d’aquells que no es dediquen professionalment a l’art.

La voluntat del Govern seria que, de la mateixa manera que hi va haver acord per tirar endavant l’estatut, que els grups parlamentaris impulsin una proposició de llei que culmini la feina encetada i que es deixi de treballar com se sol dir popularment per amor a l’art.