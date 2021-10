Riva i Ruiz es reuneixen amb el Comitè Olímpic Andorrà

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han mantingut aquest divendres al matí una reunió de treball el Comitè Olímpic Andorrà (COA), encapçalada pel president, Jaume Martí. La trobada s’emmarca en les diverses reunions que des del Ministeri s’estableixen amb els interlocutors i institucions esportives del país per tractar l’actualitat i les necessitats de cadascuna d’elles.

Durant la reunió, Riva i Martí han acordat treballar conjuntament en pro de l’esport andorrà perquè els esportistes puguin assolir les fites necessàries per poder-se classificar pels Joc Olímpics, així com qualsevol altre competició de l’àmbit olímpic. La voluntat de l’Executiu és poder treballar amb les federacions amb l’objectiu de motivar els esportistes per tal d’assolir els criteris establerts per les competicions.

A més, la reunió també ha servit per començar a definir la participació andorrana a les properes proves esportives programades per als pròxims anys.