Revisió de les tarifes a les xarxes de calor

Desapareixerà l’exempció al pagament dels drets de connexió a la xarxa de calor (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la modificació del decret relatiu a les tarifes de la venda minorista de fred i de calor útil, a demanda de FEDA, que afecten les xarxes de calor que actualment té FEDA Ecoterm. La modificació té per objectiu aplicar una revisió de les tarifes actuals així com també deixar sense efecte l’exempció que s’aplicava actualment en relació als drets de connexió.

Des de l’aprovació de les tarifes de les xarxes de calor, l’any 2016, s’ha aplicat una exempció al pagament dels drets de connexió a la xarxa per als edificis que es connectessin durant els tres primers anys per cada projecte, per tal d’incentivar l’adhesió dels clients de les zones en desenvolupament. Es considera que actualment s’ha superat la fase de consolidació d’aquest sistema de calefacció sostenible i, per aquest motiu, s’ha aprovat una modificació que preveu que els edificis que es vulguin connectar hagin de pagar un import pel nombre de kW de potència contractada.

Tot i aquest punt, i amb la voluntat de seguir incentivant que els edificis que es vulguin connectar ho facin a l’inici del desenvolupament del projecte, s’aplicarà un descompte del 50% sobre aquests imports als clients que signin el contracte de connexió durant el termini d’estudi i de promoció, abans de l’inici de la construcció de la xarxa.

La modificació també preveu una revisió de les tarifes fixes de calor d’un 7%. Així doncs, tot i que l’augment està per sota dels increments dels preus de mercat de materials i subministraments de la xarxa, les noves tarifes sí que reforçaran la capacitat d’inversió en aquesta alternativa energètica, per a arribar a noves zones no contemplades a l’inici. Tot i la revalorització, les tarifes es mantenen competitives davant de les alternatives de calefacció tradicionals, ja que l’evolució dels altres sistemes ha fet que en els darrers mesos el diferencial de preu s’hagi accentuat.

El desplegament de les xarxes d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany i l’ampliació de la de Soldeu indiquen una bona acollida de la iniciativa. L’augment de l’ús d’aquest sistema de calefacció està contribuint a limitar l’augment de la demanda de la calefacció elèctrica, i per tant està repercutint en positiu a tot el país. La voluntat és que la diversificació de les fonts energètiques del país es pugui continuar potenciant amb noves inversions en el sector, que s’alineen també amb aquesta modificació tarifària.