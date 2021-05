Represa imminent de l’administració de primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest dilluns per fer l’actualització sanitària relacionada amb la pandèmia coronavirus SARS-CoV-2. Així, ha informat que des de l’inici la xifra total de casos registrats al Principat és de 13.727 persones (+34 des del divendres). Les altes se situen en 13.458 (+42) i el nombre de defuncions es manté en 127. Mas ha destacat que la taxa de reproducció se situa avui en 0,79.

A més, ha indicat que el nombre d’actius és de 142 (-8) i que només 4 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i no n’hi ha cap ni a l’UCI ni a la planta COVID-19 habilitada al Cedre. En aquest sentit, ha emfatitzat que l’administració dels vaccins ha fet reduir els casos greus: “els que han hagut d’ingressar al SAAS, o no havien rebut la vacuna o feia poc que se’ls havia administrat i encara no era plenament efectiva”.

Precisament la secretària d’Estat també ha informat que des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 35.916 vacunes –des de la darrera actualització, divendres, se n’han administrat 2.507 de segona dosi–. Mas també ha confirmat que és previst començar a vaccinar aquesta setmana amb les vacunes que arribaran properament de França, a les que la setmana vinent s’hi sumaran també noves dosis provinents d’Espanya.

Finalment, la secretària d’Estat ha informat que totes les persones que rebin la segona dosi a partir d’ara obtindran també un certificat en format paper on hi constaran les seves dades personals, així com la pauta completa dels vaccins que se’ls ha administrat. La informació estarà inclosa en quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès. A més, les persones que ja hagin rebut les dues dosis amb anterioritat podran recollir gratuïtament aquest certificat a qualsevol Centre d’Atenció Primària.

Pel que fa al nombre de persones inscrites a la plataforma web per rebre el vaccí, la xifra ha augmentat fins a 44.234. Per apuntar-s’hi cal fer-ho al web www.govern.ad/preinscripcio o al telèfon 775019.

Per últim, també baixa l’afectació de casos positius a la població escolar: actualment hi ha 3 aules sota vigilància activa –1 total i 2 parcial– i 11 en vigilància passiva.