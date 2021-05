L’Alt Urgell s’estrena enguany en el Festival de Senderisme

Aquest dilluns matí s’han presentat en roda de premsa la 17a edició les Rutes a Peu per l’Alt Urgell, projecte que impulsen i coordinen conjuntament l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb l’objectiu donar a conèixer a veïns del territori i a turistes el ric patrimoni natural, cultural i històric de la comarca.

Les 33 rutes que s’inclouen en aquesta nova edició les han presentat el vicepresident de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Sergi Parramón, i la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i de Turisme de l’Ajuntament de la Seu, Mireia Font, al poble d’Alàs, acompanyats per la seva alcaldessa, Carme Ribó, municipi alturgellenc que enguany serà protagonista no només d’aquestes rutes sinó també en la programació del Festival de Senderisme Camina Pirineus.



“Les Rutes a Peu estan ideades no només per a donar a conèixer el territori a la gent del mateix territori sinó també per donar una eina a mans dels agents turístics de la comarca, siguin oficines de turisme, allotjaments rurals, hostalers, entre d’altres, perquè puguin oferir-ho a tots els seus clients i que aquests puguin descobrir l’Alt Urgell”, ha manifestat Sergi Parramón.

Parramón també ha explicat que les temàtiques de les 33 rutes són variades. “N’hi ha de culturals, de natura, meteorològiques, pensades per a tots els perfils, des de la des de la visita a la ciutat de la Seu per conèixer-ne la biodiversitat (ruta enfocada a perfil familiar) fins a la sortida Del Segre als miradors del pla de l’Àliga (ruta molt més exigent pensada per un perfil més acostumat a fer rutes de senderisme).

A més a més, el Consell Comarcal continua amb les rutes de coneixement de l’Alt Urgell dirigides per Carles Gascón, tècnic de Patrimoni, que se seguiran realitzant, un any més, els matins dels dimecres del mes d’agost.

Descoberta de les Falles d’Alàs, ruta guiada fins a les Peces

Així, de les 33 Rutes a Peu, 5 d’elless’emmarquen en el Festival de Senderisme Camina Pirineus que se celebrarà del 23 al 27 de juny. La primera serà el 23 de juny, a 2/4 de 8 del vespre, amb la ruta guiada fins a l’ermita de la Mare de Déu de les Peces, indret on s’encendrà el far de les noves falles d’Alàs que s’estrenaran aquest any, després de més de quatre segles sense cap notícia d’elles. L’activitat permetrà conèixer els preparatius d’aquesta primera encesa.

Respecte a aquesta ruta, Mireia Font ha destacat que “l’Alt Urgell s’estrena enguany en el Festival del Senderisme, concretament amb el Festival Camina Pirineus, amb 5 rutes, la primera de les quals tindrà lloc el 23 de juny amb la sortida dedicada a la descoberta de les Falles d’Alàs, tot coincidint amb la recuperació de la tradicional baixada de falles d’aquesta població alturgellenca”.

A més a més, el mateix dia 23 de juny, a les deu de la nit, hi haurà una exhibició de la baixada de les falles i finalitzarà amb un concert de música tradicional.

Les altres rutes incloses en el Festival de Senderisme Camina Pirineus són: el 24 de juny amb la ruta guiada d’Estamariu a Bescaran; el 25 de juny es realitzarà la ruta del pont d’Arsèguel a Pont de Bar; el 26 de juny tindrà lloc la ruta circular per Calbinyà, Anserall i Sant Esteve del Pont; i el 27 de juny es realitzarà la ruta dels Arbres monumentals de Cava.



Inscripcions



A partir de demà dimarts 1 de juny ja es poden fer les inscripcions per a poder participar en qualsevol de les Rutes a Peu així com de les 5 rutes incloses en el Festival de Senderisme Camina Pirineus. Totes les rutes són gratuïtes i guiades.

Les inscripcions són enguany només telemàtiques a través dels webs de Turisme Alt Urgell i de Turisme Seu

Aquelles persones que no puguin fer la seva inscripció online poden fer-ho telefònicament trucant a Turisme Alt Urgell al 973 35 31 12 i a Turisme Seu al 973 35 15 11. També a través de Turisme d’Oliana.

Val a dir que la inscripció és obligatòria en cadascuna d eles 33 rutes i es podrà formalitzar fins a 24 hores abans de la sortida. La inscripció comportarà l’assegurança de les persones participants a la cadascuna de les rutes.

D’altra banda, el fulletó informatiu que recull les 33 Rutes a Peu enguany serà només digital. La dificultat de les rutes està calculada en base al mètode SENDIF que té en compte la llargada i desnivell. També s’hi incorporen les mesures establertes pel Departament de Salut respecte la Covid-19. Es facilitarà als i les participants un full de declaració responsable de salut abans de cada una de les sortides.

Com a novetat d’aquesta edició, el fulletó inclou un codi QR amb les empreses de guiatge de la comarca, publicat per l’IDAPA, que té com a objectiu donar suport i donar a conèixer a totes aquestes empreses del sector.

Entitats col·laborades



A més de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, també han col·laborat en l’organització d’aquestes 33 Rutes a Peu el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, els ajuntaments d’Oliana, de Peramola, d’Organyà, d’Estamariu, i el de la Vansa i Fórnols/Alternativa per la Vall, la Unió Excursionista Urgellenca i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell.