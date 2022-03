Li deia a la persona que m’ajuda a fer recuperació i rehabilitació que havia arribat a un estat en el qual ja passo de tot. Però no perquè no m’importés, sinó perquè no vull preocupar-me més. Ella m’ha corregit molt amablement i m’ha dit: Si t’importa i no passes de tot, el que fas és relativitzar-ho. Actualment, he perdut part del meu vocabulari o em costa més trobar les paraules adequades.

Vull recordar-vos que com ens parlem i com parlem als altres és molt important, no tornaré avui a parlar-vos de la PNL (Programació Neurolingüística). Et fa sentir bé i reconforta veure com la gent que t’envolta, siguin amics o simplement coneguts, es preocupen per un. Aquesta bellíssima persona que fa el mateix treball hora rere hora i dia rere dia amb diferents pacients. Es troba lluny de la rutina, se li nota com es preocupa per cadascun dels pacients.

Us puc assegurar que no hi ha res millor què tenir a una persona així al teu costat quan necessites recuperar-te. Vull donar-li les gràcies a aquesta persona i a totes les que com ella, no per treball sinó per passió, ajuden. A tots els meus seguidors desitjar-vos que cerqueu la passió en allò que feu i la capacitat de relativitzar els obstacles del camí.

