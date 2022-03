Sortides d’hivern al Camp de Tarragona:  La Ruta dels Refugis

I si fa unes setmanes parlàvem del Montsant i de les Muntanyes de Prades, ara toca parlar de la Ruta dels Refugis. El recorregut genera un seguit d’emocions que fan que cada tram sigui únic i espectacular.

Amb un total de 90 quilòmetres, es divideix en quatre etapes per fer la ruta el més còmode possible. Hi ha la possibilitat de realitzar-la seguida, entre tres o quatre dies, tot i que es pot adaptar segons la forma física de l’esportista.

Us convidem a descobrir els camins històrics que vertebren les nostres contrades. Els refugis de Cornudella de Montsant, de la Mussara, de Mont-ral i el de Prades Park, ens ofereixen la tranquil·litat i el descans necessari per afrontar un nou dia de ruta, carregats d’energia i motivació.

Podreu recórrer el camí dels antics Cartoixans, visitar el poble despoblat de la Mussara, el camí de les Tosques, el refrescant niu de l’Àliga, el Tossal de la Baltasana, o Albarca, entre d’altres.

Per www.surtdecasa.cat