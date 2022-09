Rastre Zero, CityXerpa, Andorra Sostenible i Carnet Jove Andorra organitzen el segon Cleanup Andorra

El pròxim 24 de setembre, de 9.30 h a 12 h, tindrà lloc a Andorra el segon cleanup, una iniciativa mundial de recollida de brossa que té com a finalitat conscienciar a la població de la importància de mantenir el nostre entorn net. En aquesta segona edició del Cleanup Andorra s’han seleccionat 7 punts de recollida:

● Pardines i Llac d’Engolasters

● Cortals d’Encamp

● Cortals de Sispony

● Coll d’Ordino + Canillo

● Rabassa cota 1.600

● Pas de la Casa

● Mirador Andorra la Vella

La participació en l’activitat és oberta a tots els públics i per a inscriure’s només cal omplir el formulari al web www.cleanupandorra.com Es recomana que les persones que participin en la jornada portin roba còmoda, calçat adequat per a caminar, una cantimplora, guants de protecció i una bossa per a la recollida.

Una vegada finalitzada la jornada, des de l’organització i amb la col·laboració del comú pertinent a cada zona, es traslladarà la brossa recollida a les deixalleries. En la primera edició del Cleanup Andorra, que va comptar amb 170 voluntaris, es van superar els 500 kg de brossa recollida.

La jornada, impulsada per Rastre Zero, CityXerpa, Andorra Sostenible i Carnet Jove Andorra, compta amb el suport de la Creu Roja Andorrana, AMMA, la productora Contraban, l’ECPCGR, el Govern d’Andorra i els 7 comuns, entre d’altres.