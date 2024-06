Publiquen un visor dels refugis climàtics de Catalunya -diversos al Pirineu- en cas d’onada de calor

Un home afectat per la calor (AMIC)

La Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat ha publicat aquesta setmana un visor amb tots els refugis climàtics disponibles a Catalunya -alguns dels quals al Pirineu- en cas d’onada de calor. Es tracta d’un mapa interactiu amb un cercador per a consultar els espais públics on els ciutadans que no puguin aconseguir confort climàtic a casa poden refugiar-se en situacions meteorològiques extremes, com per exemple biblioteques, piscines i centres cívics.

Actualment, les dades comprenen més d’un miler de refugis climàtics de tot Catalunya. La llista de refugis climàtics s’anirà actualitzant a mesura que es rebi informació dels diferents municipis. Aquests refugis estan pensants especialment per a persones vulnerables, com per exemple nadons, persones grans, malalts crònics i persones amb menys recursos.

El refugi climàtic pot ser un espai exterior, com per exemple una arbreda o un parc amb molts arbres, o un espai interior. Si es tracta d’un espai interior, es recomana que s’hi mantingui una temperatura de 27 °C durant l’estiu i de 19 °C durant l’hivern. També es recomana que sigui el màxim d’accessible possible i que disposi de bancs o cadires per a seure, d’aigua gratuïta per a beure i que ofereixi seguretat als usuaris.

En el cas de biblioteques, piscines o centres cívics, compatibilitzen el seu ús habitual amb la funció de refugi climàtic, per la qual cosa no són instal·lacions assistencials. Quant a les piscines, en situació de sequera, pel que fa a considerar-les com a refugis climàtics a efectes de reomplir-les cal tenir en compte el que preveu el Decret Llei 4/2024 (més informació).

Al mapa es pot cercar per tipologies (piscines, biblioteques, poliesportius…) per municipi o per comarca. També hi ha informació sobre l’horari i altres serveis.

El mapa de la pàgina s’ha fet amb InstaMaps, una eina de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Proporciona un codi d’inserció per a poder incloure el mapa a qualsevol web.

Es pot consultar el mapa de refugis climàtics a gen.cat/refugisclimatics.