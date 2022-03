Protecció Civil prepara plans d’actuació adaptats a les característiques del Principat

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha presentat aquest dimarts el seu balanç anual d’activitat, aprofitant el dia internacional de la Protecció Civil. Durant la presentació s’han repassat els aspectes més rellevants de l’any seguint els principals eixos de treball del departament: la formació i la sensibilització de la població, la prevenció i la intervenció.

Així, el seu director, Cristian Pons, ha manifestat que “el 2021 s’han centrat els esforços a desenvolupar eines preventives i en establir col·laboracions que permetran organitzar i millorar la resposta en situacions d’emergència, així com difondre les accions de comunicació que es realitzin”.

Pel que fa a la vessant més formativa, Pons ha fet un especial incís al projecte de formació a les escoles, que continua formant uns 2.000 alumnes anualment en autoprotecció, riscos naturals i primers auxilis: “es tracta d’un projecte formatiu pioner a tot Europa” que es treballa amb professionals de diferents serveis com els Bombers d’Andorra, la Creu Roja Andorrana, Andorra Recerca i Innovació, Educació i personal de les estacions d’esquí i que l’objectiu és el d’anar formant la població perquè esdevingui més resilient per fer front als riscos del territori.

A més, el director també ha subratllat l’estratègia de comunicació del departament, amb accions com les càpsules per conscienciar sobre el perill d’incendis o per incidir sobre la necessitat d’anar ben preparat a la muntanya, especialment durant l’hivern.

En l’àrea més preventiva, Pons ha remarcat la represa en l’organització d’actes, després de la davallada del 40% provocada per la COVID-19. Entre altres, ha destacat esdeveniments internacionals com l’Ironman, el Tour o els concerts de l’Andorra Mountain Music.

Pel que fa al desplegament de plans, el director ha mencionat que “es treballa per disposar de plans d’actuació adaptats a les característiques del nostre país, que procedimentin la resposta dels serveis d’emergència en determinades situacions, com ara nevades, ventades o emergències sísmiques”.

Finalment, pel que fa a la vessant més operativa, el director ha destacat la implicació del departament en la gestió del Centre d’Administració de Vacunes pel “seguiment i l’adaptació constants que requerien els espais de la plaça de Braus i que han permès administrar més de 120.000 vacunes en 9 mesos”. Pel que fa a les altres activacions del departament durant l’any 2021, 7 han estat relacionades amb fenòmens meteorològics violents, 1 per riscos geològics i 2 per riscos naturals.

Projecte de llei de Protecció Civil

Durant la seva compareixença, el director del departament també s’ha referit a la importància del Projecte de llei de Protecció Civil, actualment a tràmit parlamentari, i que “ha de dotar el país d’eines que ajudin a regular l’acció en matèria de protecció civil en el sentit més ampli del concepte”. Ha afegit que “l’aprovació de la llei ens ajudarà a passar de la gestió de les catàstrofes a la gestió del risc de catàstrofes, tot elaborant plans d’emergència i identificant els serveis essencials”.