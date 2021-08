Protecció Civil desactiva l’alerta del Pla PROCICAT per l’onada de calor

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l’alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per l’onada de calor, un cop el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha donat per finalitzat la calorada. A partir d’aquest dilluns es preveuen encara temperatures altes, però normals per l’època de l’any. Ahir van superar-se novament els 40 °C a diversos punts del país, essent una jornada extremadament calorosa a gran part de Catalunya.

Durant l’episodi, la calor ha estat excepcional a Catalunya amb rècords absoluts de temperatura màxima. Dissabte, a 21 de les 149 estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) es van enregistrar les temperatures històriques més altes, amb més de deu anys de registres. Entre les deu poblacions catalanes que van assolir rècords per sobre dels 38 °C hi ha Organyà (42,7°), Bellestar (39,8°) i la Seu d’Urgell (40,9°), a la zona de Bombers. A Sant Romà d’Abella (Pallars Jussà) el termòmetre va arribar als 43,1° i al Pont de Suert (Alta Ribagorça), als 38,4°.

Cal recordar que la piscina municipal de la Seu d’Urgell està oberta gratuïtament des de divendres i fins aquest dilluns a causa de l’onada de calor. D’acord amb la normativa vigent, l’aforament màxim de l’equipament és de 325 persones. Un cop es completi no es permetrà l’entrada fins que quedin places lliures. El Servei d’Esports informa constantment de la cabuda a través del seu compte a la xarxa social Instagram. L’horari de funcionament de la piscina és de les 10 del matí a les 8 del vespre.