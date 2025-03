Prop d’un 20% de conductors no porta el vehicle a la ITV

Un cotxe passant la Inspecció Tècnica de Vehicles -ITV- (iStock)

L’any passat, un 20% dels vehicles no van passar amb èxit la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) a la primera. Van ser prop de 18.000, uns 4.000 dels quals van ser rebutjats per excés d’emissions de diòxid de carboni. S’ha convertit en la segona causa de rebuig, superant els problemes amb l’enllumenat i la senyalització. L’envelliment del parc automobilístic, com va reflectir fa unes setmanes el Departament d’Estadística del Govern, podria ser una de les raons.

El director d’ITV Serveis, Salvador Simó, creu que hi podria haver relació, però avisa a la població. “El que ha de tenir la gent clar és que el manteniment del vehicle ha d’estar al dia perquè les emissions puguin estar correctes per a poder passar la prova. Una de les tasques de la ITV és controlar que les emissions dels vehicles que circulen per la via pública no es descontrolin”.

Precisament sobre emissions, l’any passat es van posar 38.500 distintius ambientals, obligatoris des de setembre de 2023, i que proporcionen informació sobre el tipus de vehicle, la classificació EURO i el combustible que utilitza. A la ITV d’Aixovall hi ha un degoteig constant de cotxes i cada dia passen revisió uns 200 automòbils, tot i que augmenta l’absentisme. Simó es mostra més crític amb aquesta situació. “La dada de l’absentisme sí que ens preocupa perquè últimament sí que estem veient que tenim una dada d’absentisme al voltant del 20%-15%. Molts dels vehicles que han de venir no venen i això el que fa és perjudicar a tothom que vol agafar dia i no pot”.

Segons ha publicat aquest dimarts AndorraDifusió, la ITV no té constància oficial de quants vehicles haurien de presentar-se a inspecció i no ho fan. Calculen, segons les dades de matriculacions d’Estadística, que haurien de ser uns 300 al mes, però ho fan una tercera part.