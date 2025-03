Adrià Bartumeu és 40è i marc Casanovas 54è (16è U23) a la Vertical del Mundial de Morgins

Un esportista competint en esquí de muntanya

La jornada de tarda del segon dia de competició dels Campionats del Món d’esquí de muntanya que s’estan portant a terme, aquest dimarts, a la població helvètica de Morgins (Suïssa) ha vist com han entrat en competició Adrià Bartumeu i Marc Casanovas. Ho han fet a la prova vertical on han ocupat la 40a i la 54a posició de la general, respectivament, en una prova que ha guanyat el corredor local Remi Bonnet. Casanovas ha fet el 16è millor temps de la categoria U23.

La prova ha estat exigent, amb un canvi d’hàbit important com ha estat que es disputés a la tarda, horari poc freqüent. Tot i així, els esquiadors de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ho han donat tot, coneixedors del nivell de la competició. La fortalesa física dels participants s’ha posat a prova en un circuit exigent i dur.





Classificació:

1.- Remi Bonnet. SUI. 18:50.3

2.- Maximilien Drion. BEL. 19:37.0

3.- Aurelien Gay. SUI. 19:40.3

40.- Adrià Bartumeu. AND. 22:47.4

54.- Marc Casanovas. AND. 23:44.1

Aquest dimecres, els esportistes viuran un dia de descans per a després encarar la recta final del programa on hi haurà: Sprints, Individual i Equips.