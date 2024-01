Procés participatiu del Govern per a conèixer l’opinió ciutadana sobre el transport públic

David Forné i Mariona Cadena (SFGA)

Implicar a la societat, així com incorporar la seva visió i percepcions, en el desenvolupament de les estratègies de futur per a aconseguir una mobilitat més sostenible i una millora del transport públic. Amb aquest objectiu, el Govern ha posat en marxa un procés participatiu adreçat a tota la ciutadania en el qual hi podran prendre part de forma presencial i també telemàtica. El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, han ofert una roda de premsa aquest dilluns per a explicar-ne els detalls.

Forné ha apuntat que el procés compleix amb les fites que té encomanades la Secretaria d’Estat que encapçala i s’emmarca dins de les diverses estratègies de Mobilitat del Govern. Així, també ha apuntat que l’obertura a la ciutadania d’aquest aspecte cabdal permet fer “un pas més” en les diverses mesures ja implementades per a millorar el transport públic, com la gratuïtat de l’autobús nacional (que ha permès incrementar fins a un 82% el nombre de viatges), el reforç de les línies per a la temporada d’hivern, l’ampliació de la freqüència per a connectar amb la Seu d’Urgell o l’impuls del pla sectorial per a l’aplicació d’un transport públic segregat. Per la seva part, Cadena ha destacat que el procés participatiu permet escoltar i tenir en comptes “totes les visions i perspectives” d’un servei essencial per a la ciutadania i la mobilitat del futur.

Entrant en detall, el procés se centrarà en tres eixos de debat: transport públic adaptat, competitiu i de qualitat; mobilitat sostenible, connectada i segura; i, finalment, ús del vehicle particular en el nou model de mobilitat. Aquest procés obert, que girarà al voltant dels punts esmentats, està estructurat en diferents fases. La primera és la informativa –que tindrà lloc el 16 de gener a les 19 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella– i, precisament, servirà per a explicar i oferir tota la informació del context i del procés per a garantir una participació de qualitat i amb coneixement.

Posteriorment, s’organitzaran sessions de debat i deliberació territorials i presencials per a tothom: Canillo (29 de gener a les 20:30h al Palau de Gel), Encamp (30 de gener a les 19h al Complex Esportiu i Sociocultural), Pas de la Casa (31 de gener a les 20:30h al Centre Esportiu), Ordino (1 de febrer a les 20:30h a l’Auditori Nacional), la Massana (5 de febrer a les 19h a la Sala dels Arcs), Andorra la Vella (6 de febrer a les 20:30h al Centre Cultural la Llacuna), Sant Julià de Lòria (7 de febrer a les 19h a la Sala Sergi Mas), i Escaldes-Engordany (8 de febrer a les 19h a la sala del Prat del Roure).

També es farà una sessió de debat i deliberativa dirigida a agents de sectors específics relacionats amb la mobilitat interna. Aquesta tindrà lloc el 29 de gener a les 10h al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. En paral·lel, es podran presentar propostes a títol individual a través de la plataforma digital de participació ciutadana www.visc.ad, indicant per a cada proposta l’eix de debat al qual fan referència.

El Govern es compromet a valorar totes i cadascuna de les aportacions recollides durant el procés i a donar-los una resposta argumentada i comprensible, com també a incorporar en el full de ruta cap a una mobilitat més sostenible les que compleixin els criteris establerts. Es garantirà la traçabilitat del procés, és a dir, el tractament que es dona a totes i cadascuna de les aportacions a través d’actes i informes de les sessions i dels resultats del procés, que es publicaran a www.visc.ad perquè estiguin a l’abast de tothom. Finalment, es durà a terme una sessió de retorn dels resultats del procés participatiu i de les propostes que tècnicament es consideri que responen als reptes de futur plantejats i que són viables per a implantar.