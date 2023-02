Ponts serveix 13.000 racions per la festa de “lo Ranxo”

Les autoritats presents a Lo Ranxo de Ponts (Diputació Lleida)

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha felicitat l’alcaldessa de Ponts, Solés Carabasa, per la normalització de “lo Ranxo”, festa que l’any passat encara es va celebrar amb mascareta a causa de la pandèmia de la Covid-19, que va impedir celebrar-la l’any 2021.

Per a Joan Talarn, “ara valorem més que mai aquelles coses que abans eren normals però que avui en dia sabem que són fonamentals, com que tot el poble de Ponts s’organitzi en una tradició i un atractiu que el distingeix com un punt vital entre Lleida i Andorra”.

Joan Talarn ha estat acompanyat dels vicepresidents, Estefania Rufach i Ferran Accensi i dels diputats Mercè Carulla, Jordi Verdú i Eloi Bergós.

“Lo Ranxo” de Ponts, que ha tingut lloc a la plaça Planell de la localitat, ha comptat amb la participació del ministre de Territori i Habitatge del Govern d’Andorra, Víctor Filloy; la delegada del Govern de la Generalitat a Lleida, Montse Bergés; el director dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida, Claudi Vidal, i el subdelegat del Govern de l’Estat a Lleida, José Crespín, entre altres autoritats i representants polítics, com Oriol Junqueras, president d’ERC, i Josep Rull, exconseller de la Generalitat de Catalunya.

Recuperant la normalitat de les edicions anteriors, s’han servit unes 13.000 racions d’aquest tradicional àpat -molt similar a l’escudella- cuinades en 58 calderes.