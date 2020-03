L’empresa energètica PEUSA destina 50.000 euros a posar en marxa accions concretes de suport a persones en situació vulnerable a causa de la crisi del coronavirus. La gestió d’aquestes ajudes es farà des del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), entitat amb qui PEUSA col·labora activament com a mesura de compromís amb la societat i els més vulnerables.

La contribució econòmica serveix per cobrir els rebuts de subministrament energètic de les llars, ja sigui llum o gas, i també les necessitats bàsiques de les persones que vegin afectada la seva economia familiar per la crisi del coronavirus. Aquest suport es posa a disposició de tots els clients de la companyia i els residents a l’Alt Urgell que no puguin fer front als rebuts dels subministraments energètics o es trobin en situació de vulnerabilitat.

Aquestes mesures són un complement, que PEUSA considera imprescindible, a les normes que ja ha marcat el govern català envers els consumidors vulnerables, a qui ha ampliat les garanties de subministrament mentre es mantingui l’estat d’excepció. La implicació de PEUSA amb el territori i els seus clients és màxima i es contempla ampliar aquesta xifra o iniciar noves accions si fos necessari. D’altra banda, Jordi Fàbrega, president del Consorci i alcalde de la Seu d’Urgell destaca que “aquesta aportació serà de gran ajuda per a les famílies que patiran un empitjorament de la seva situació econòmica a causa de la crisi del Covid-19”.

L’import dels 50.000 euros se suma a l’aportació que fa l’elèctrica pirinenca cada any, en acord amb el Consorci, per cobrir els rebuts dels clients amb condició de pobresa energètica i amplia també el seu àmbit a l’aplicar-se a totes les persones vulnerables i a altres necessitats bàsiques. La gestió del Consorci garanteix la distribució d’aquestes ajudes amb criteris d’equitat i justícia social i també sota una normativa legal que protegeix els sectors més vulnerables de la societat.

El CAPAU gestionarà directament les ajudes als residents a l’Alt Urgell. Els clients d’altres zones del país s’han de posar en contacte amb PEUSA a través del seu telèfon gratuït 900 373 884. Mentre duri el confinament el Consorci sols atendrà casos urgents i en tot cas, el pagament de rebuts energètics es tramitarà quan finalitzi l’estat d’alarma a través dels seus canals habituals: serveis.socials@capau.cat i 973354102 de 9.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.

Reduir la potència, una mesura ja activa

PEUSA també ha posat a disposició dels clients industrials i autònoms que s’han vist obligats a cessar o reduir la seva activitat l’opció de rebaixar la potència contractada i recuperar-la després sense cost. Aquesta rebaixa pot suposar un estalvi important en la factura de la llum i els costos de l’augment de potència queden coberts per la companyia.

PEUSA produeix, distribueix i comercialitza energia 100% renovable des de fa gairebé un segle. Ha impulsat la posada en marxa d’infraestructures d’autoconsum al Pirineu, amb actuacions a punts diversos tant per a usuaris particulars, com per a petites i mitjanes empreses. Des de setembre de 2019 comercialitza també gas natural, tant a clients domèstics com a empreses i indústries. Impula una acció de marcada incidència social al territori més immediat, amb implicació en activitats esportives populars i professionals.