Per Sant Julià, Avancem i Amb Seny no aturen llurs campanyes

Josep Maria Cucalón de la candidatura Per Sant Julià (PS)

Novament, Sant Julià de Lòria, Encamp i la Massana han estat les parròquies en les quals han seguit fent campanya les candidatures de Per Sant Julià, Avancem i Amb Seny. Es tracta de formacions amb segell socialdemòcrata o alineades amb els “vermells” per a concórrer a les eleccions comunals de diumenge vinent, 17 de desembre.

Per Sant Julià aposta per a facilitar la mobilitat a vianants i conductors

Per Sant Julià aposta per a facilitar la mobilitat dels lauredians i lauredianes amb mesures com fer un tram de l’avinguda Verge de Canòlich únicament per a vianants i una targeta d’abonats als aparcaments de la parròquia amb descomptes.

Josep Maria Cucalón, candidat número 8 de la llista, ha destacat també la voluntat de Per Sant Julià de limitar l’accés de vehicles a l’avinguda Verge de Canòlich, des de l’encreuament Enric Marfany fins a Doctor Palau, posant pilones que permetin el pas únicament als veïns de la zona.

Cucalón també ha especificat que el Comú intentarà arribar a acords amb la banca per a l’atorgament de crèdits tous que es destinaran als comerciants per a fer de Sant Julià “un pol d’atracció que porta més de 20 anys abandonat” i generar així riquesa a la parròquia. “Els pocs comerços que hi ha han hagut de tancar perquè aquí no s’hi atura ningú”.

Pel que fa als aparcaments, la candidatura socialdemòcrata vol implementar una solució que impliqui la creació d’una targeta d’abonats amb descomptes per als residents i treballadors de la parròquia. En aquest sentit, des del Comú es duran avaluacions periòdiques de l’eficàcia del sistema de targetes d’abonat, les quals s’ajustaran segons les dinàmiques d’ús dels aparcaments. Analitzarem la necessitat d’aparcaments, tant de rotació com de més llarga estada, i treballarem per a mantenir i ampliar l’oferta d’aparcaments públics.

Així mateix, Per Sant Julià eliminarà les barreres arquitectòniques físiques i sensorials de totes les vies per tal de unificar-les amb un disseny universal d’acord amb les associacions i persones implicades i expertes i millorarà l’actual servei del Quart Bus fent una anàlisi integral que permetrà avaluar l’optimització del servei en relació amb les necessitats dels usuaris.





A Encamp, Avancem vetllarà perquè el VPC es quedi a Prada de Moles i adequarà el camp

Avancem (PS + Independents) vetllarà perquè el VPC es quedi a Encamp i adequarà l’estadi de Prada de Moles per tal de cobrir les mancances amb les quals es troben els esportistes actualment.

La candidata número 7 de la llista socialdemòcrata, Gisela Escolà, ha manifestat aquest dimarts la coneixença que a l’equip de rugbi se li acaba la concessió i ha destacat la voluntat, per part d’Avancem, que “es quedin a la parròquia”. Escolà ha afirmat que l’estadi pateix mancances i que, per això, és necessari adequar-lo amb grades cobertes, així com xarxes perquè les pilotes no vagin a parar al riu i un espai per a la premsa.

Avancem també vetllarà perquè durant la treta de neu, residus tòxics com el cautxú no vagin a l’aparcament i siguin arrossegats posteriorment al riu, -com passa actualment-, i es trobarà un lloc adequat on poder abocar-ho sense perjudicar el medi ambient. Pel que fa al Pas de la Casa, Avancem denuncia que el gimnàs ha heretat “les màquines velles” de l’antic gimnàs del Complex Esportiu d’Encamp, un fet que Escolà ha titllat d’inadmissible. Per això, una de les prioritats d’Avancem al Pas es millorar el Centre Esportiu i que aquest sigui un referent per a federacions i clubs esportius internacionals.





Amb Seny desenvoluparà a la Massana un pla d’igualtat a través de la sensibilització i l’educació

Amb Seny analitzarà la situació actual sobre igualtat i elaborarà un Pla per a implementar-lo a la parròquia de la Massana. Així ho ha anunciat avui dimarts la candidata número 4 de la llista, Rosa Mari Rechi, qui ha subratllat que aquesta iniciativa farà especial èmfasi en la sensibilització i l’educació a la ciutadania a través del respecte cap a la diversitat.

Les eines que s’empraran des del Comú per a fer possible que la Massana sigui un referent en el compromís en igualtat són campanyes informatives, o l’agermanament amb ciutats i províncies de l’estranger, sobretot dels països veïns, per a assolir més compromís amb la lluita contra la violència de gènere.

La llista massanenca també es compromet a implementar mesures concretes per a garantir l’accessibilitat universal a tots els espais públics per a les persones amb diversitat funcional, així com garantir que la ciutadania pugui gaudir dels serveis comunals independentment del seu nivell d’ingressos i condició social. Així mateix, s’implementaran polítiques que assegurin el respecte i la igualtat d’oportunitats sense estigmatitzacions per edat, es promourà la igualtat LGTBIQ+ a la parròquia i un entorn inclusiu i de lliure discriminació cap a la gent gran.

L‘objectiu d’Amb Seny és la de construir un entorn on les persones, sense distinció d’origen, edat, religió o orientació sexual, siguin valorades, reconegudes i respectades. Una visió inclusiva que contribueix a la formació d’una parròquia cohesionada sense obstacles ni discriminacions i que permeti un futur basat en la justícia i la igualtat.