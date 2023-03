Pep Coll presenta a la Seu d’Urgell ‘La llarga migdiada de Déu’

Coberta del llibre “La llarga migdiada de Déu”, de Pep Coll

La llibreria El Refugi organitza la presentació a la Seu d’Urgell de La llarga migdiada de Déu, la darrera novel·la de Pep Coll. L’escriptor pallarès donarà a conèixer el llibre aquest mateix divendres, dia 3 de març, al vespre (19.00 h), en un acte que presentarà l’autor urgellenc Isidre Domenjó, president de l’Associació Llibre del Pirineu.

La llarga migdiada de Déu, editat per Proa, narra “l’odissea d’uns adolescents per a fugir de la barbàrie nazi a través dels Pirineus”, segons explica Pep Coll. La trama comença a França el maig de 1940. Samuel Silverstein, un transportista d’origen jueu, es troba atrapat dins l’èxode de fugitius que les tropes nazis empenyen cap al Midi. De resultes d’un bombardeig de la Luftwaffe, Silverstein ho perd tot i comença una nova vida com a agent d’una organització clandestina que treballa per a salvar infants jueus, amagant-los a les zones rurals.

La feina de venedor ambulant facilita al protagonista els moviments pels pobles i masies de les valls de l’Arieja. Aviat hi descobrirà un monestir en ruïnes on hi sobreviuen desenes d’infants i d’adolescents, sota l’amenaça constant dels gendarmes a les ordres del govern col·laboracionista de Vichy. Els Pirineus acaben presentant-se com l’única opció d’escapada per a ells. Mentre la barbàrie arrasa Europa, els jueus esperen que Jahvè es desperti d’una vegada.

Pep Coll, nascut a Pessonada l’any 1949, és autor de l’excepcional recull de llegendes Muntanyes Maleïdes (1993), però ha excel·lit sobretot com a autor de novel·les en què el Pirineu hi té un gran protagonisme, amb títols com La mula vella (1989), L’abominable crim de l’Alsina Graells (1999), El salvatge dels Pirineus (2005), Les senyoretes de Lourdes (Premi Sant Jordi 2007) i Dos taüts negres i dos de blancs (2013). Aquest darrer llibre va guanyar els premis Crexells, El Setè Cel i Amat-Piniella, a més del Premi de la Crítica i el Prix Pyrénéen 2016 a la traducció francesa. Més recentment ha publicat Al mateix riu d’Heràclit (2018) i L’any que va caure la roca (2021).