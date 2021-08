Pas endavant per a la remodelació de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila

El Comú d’Andorra la Vella ha adjudicat avui la redacció del projecte de remodelació de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila a l’arquitecte Pere Cervós, guanyador del concurs d’idees que es va convocar l’octubre del 2019 amb l’objectiu de reformular la instal·lació esportiva. Amb aquest pas es podrà determinar de manera detallada com ha de ser el futur Estadi Comunal i quina capacitat tindrà.

La idea guanyadora de Pere Cervós preveu que l’estadi sigui un equipament integrat a l’entorn i que ofereixi una plaça pública sobre el riu, una graderia que sobrevoli la carretera general i un aparcament públic. D’aquesta manera, els ciutadans hi podran accedir a peu sense haver de travessar la carretera. El nou estadi tindrà una pista d’atletisme de sis carrils i un camp de futbol, a més del pavelló esportiu que utilitzen entre d’altres els practicants d’hoquei del país.

L’adjudicació es fa amb la intenció que el nou estadi sigui una realitat durant els Jocs dels Petits Estats de l’any 2025. La voluntat és poder iniciar els treballs a la tardor de l’any vinent.

El concurs d’idees es va convocar la tardor del 2019, abans de la pandèmia i, per tant, en un moment i unes necessitats diferents a les actuals. Amb la redacció del projecte es redimensionarà la idea guanyadora i s’adaptarà a la situació sense perdre’n l’essència. La voluntat és que el projecte deixi la porta oberta a possibles ampliacions futures en el cas que sigui necessari per a poder créixer. Així doncs, les graderies inicialment seran de 4.000 places i es construirà un aparcament d’una planta amb capacitat per a 550 vehicles, que donarà servei als ciutadans en una zona que concentra l’Estadi Nacional, el pavelló Joan Alay i el mateix Estadi Comunal.

D’altra banda, el Consell de Comú d’Andorra la Vella també ha donat llum verd a l’adjudicació de les obres per a adequar el Centre interactiu de la bicicleta a Construccions Modernes per un import de 757.864 euros. El nou projecte, s’ubicarà sota de la plaça dels ‘Set poetes’, a la planta baixa i semisoterrània de l’edifici comunal que acull la Sala Àgora i les antigues dependències de Social ubicades a la plaça Lídia Armengol. El termini d’execució de les obres és de 6 mesos, perquè el museu pugui ser una realitat la primavera de l’any vinent. El projecte museístic exposarà el fons de la família Riberaygua, integrat per més de 200 peces d’entre els anys 1860 i 1950, una de les col·leccions més importants d’Europa. Incorporarà, a més, experiències interactives per als visitants.

Horaris de les terrasses i estacionament dels patins elèctrics

En la mateixa sessió també s’ha aprovat un canvi a l’ordinació que regula la instal·lació de les terrasses amb l’objectiu d’afavorir la convivència entre els negocis i els veïns. A partir d’ara els negocis de restauració podran tenir la terrassa oberta al públic entre les 8 del matí i dos quarts d’una de la matinada i, per tant, l’horari de tancament s’avança mitja hora.

El Consell de Comú d’Andorra la Vella també ha acordat canviar l’Ordinació reguladora de la convivència ciutadana per a permetre estacionar els patins elèctrics als aparcaments destinats a les bicicletes, vista la important proliferació d’aquests vehicles en els darrers temps.