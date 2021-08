La nova marató de vacunació a la Seu amplia la franja d’edat i serà a partir dels 12 anys

Després de l’èxit de divendres passat i de les convocatòries anteriors, el Departament de Salut organitza una nova marató de vacunació contra la COVID-19 a la Seu d’Urgell, sense cita prèvia.

Serà aquest divendres, 6 d’agost, de les 9 del matí a les 2 del migdia, a la Pista Polivalent de la zona esportiva municipal, al Camí Ral de Cerdanya. Per a prendre-hi part tan sols cal estar adscrit a l’Àrea Bàsica de Salut urgellenca (CAP de la Seu) i portar la targeta sanitària o bé un document identificatiu oficial, com pot ser DNI, passaport o permís de conducció.

La jornada d’aquesta setmana presentarà una altra novetat, i és que s’amplia la franja d’edat: si l’anterior es va adreçar a tota la població adulta, aquesta ja serà a partir dels 12 anys. Tot i això, els joves d’entre 12 i 16 anys hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal.

Paral·lelament, el Departament de Salut ha anunciat que aquest dimecres obrirà la inscripció per a tots els joves nascuts entre 2006 i 2009 (de 12 a 16 anys d’edat) que es vulguin vaccinar amb cita prèvia. La informació i el formulari per a apuntar-se es pot trobar al web canalsalut.gencat.cat, a l’apartat especial dedicat a la vacunació.

El Departament de Salut ha detallat que en aquesta franja d’edat s’administrarà el vaccí de Pfizer, amb dues dosis, i que és imprescindible haver complet com a mínim els 12 anys.

Quasi el 60% de la població de l’Alt Urgell té almenys una dosi

Segons les dades actualitzades d’avui mateix, a l’Alt Urgell ja tenen almenys una dosi del vaccí contra la COVID-19 un total d’11.828 habitants (el 59,7% de la població de la comarca); i la segona dosi, 9.623 persones (55,6%).

Tot i això, aquests percentatges estan ara per sota la mitjana catalana i es mantenen baixos entre la gent jove. Per exemple, entre els 20-29 anys és del 38,2%; i entre els 30-34 anys, del 39,7%. Pel que fa a la franja de 16-19 anys, on tot just ara s’ha començat a vaccinar massivament, de moment s’està al 29,2%. Amb accions com la d’aquest divendres es vol augmentar la quantitat de gent immunitzada entre aquest col·lectiu.