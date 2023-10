Partit per a oblidar de l’FC Andorra al Nuevo Zorrilla (2-0)

L’FC Andorra no s’ha pogut desfer de la superioritat del Valladolid -2 a 0-. (Foto: Club)

Nova derrota dels homes d’Eder Sarabia a la Segona Divisió, aquesta vegada a domicili, al camp del Valladolid per 2 gols a 0. El partit ha començat molt costa amunt per a l’equip tricolor, amb un gol de Joni Montiel al minut 8. Les coses no sortien bé per al conjunt andorrà que no ha tingut la sort de cara en atac. A les acaballes de la primera part, al minut 42, el jugador croat del Valladolid, Stanko Juric feia el segon gol i deixava a l’equip del Principat psicològicament molt tocat.

A la segona part, el domini del joc ha estat per a l’FC Andorra, però era un domini estèril on faltava velocitat en la conducció. Pràcticament a l’última jugada del partit, al minut 95, l’àrbitre del matx xiulava un penal a favor dels tricolors, que el francès Scheidler desaprofitava en un encontre per a oblidar, en el qual s’encaixava una nova desfeta, aquest diumenge, al Nuevo Zorrilla.