Horòscop del 23 al 29 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Són uns dies perfectes per a solucionar coses de feina i per a aconseguir que us augmentin el sou, o bé us donin una compensació pel que feu normalment. Sempre és d’agrair que reconeguin la feina que es fa. Per altra banda, tindreu bones noticies d’alguna persona gran que està al vostre entorn i a qui li dediqueu molta atenció per un vincle emocional concret, ja sigui de família o no, vosaltres us l’estimeu.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Patireu una mica pels diners, no és pas que no n’hi hagin però és fàcil que us cremin als dits i us els gasteu més ràpid del que convé. Ara bé, heu de tenir present que serà molt fàcil que us donin un cop de mà en el que us faci falta i de ben segur que no us quedareu pas sense el plat a taula. Per altra banda, ho teniu força bé en l’aspecte sexual, si teniu parella cap problema i si no en teniu tindreu feina a buscar-ne.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

A vosaltres sembla que tot us ve del revés, teniu una forta tendència a que us surtin entrebancs força absurds i, això, veritablement, en un moment donat us fa angoixar una mica. Haureu de tenir paciència com molt bé us dic un munt de vegades. El millor que teniu és la part del lleure i de la creativitat, són uns dies genials per a dedicar-vos a deixar fluir la imaginació.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

A vosaltres us anirà molt bé en tema de feina i en tema de manar als demés que facin el que us sembla, ho teniu molt bé per a fer de directors a casa i fora de casa, però no us ho agafeu massa a pit que, de vegades, això de manar puja al cap i pot ser perillós. Per altra banda aneu amb compte amb els diners, ja que us serà fàcil gastar sobretot per a quedar bé davant dels demés, cosa que la veritat és força absurd.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Ho teniu molt bé per a parlar de negocis, tindreu un sisè sentit desenvolupat per a detectar situacions per a fer diners, això sempre va bé, però aneu amb compte no us enredeu a gastar que desprès la cosa canvia i no us sortirà tan bé. El que no teniu massa bé és el tema d’anar a lligar, aneu massa al gra i espanteu al personal, més poc a poc va millor i s’aconsegueix més, el romanticisme és un bon punt.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Heu de sortir al carrer sense pensar i anar a veure coses noves, que esteu molt receptius i us convé emplenar la vostra vida d’emocions, si no ho feu pensareu massa i veureu coses negatives a tot arreu i, això, no interessa, per tant ja esteu agafant i a voltar ara mateix. Per cert, esteu mandrosos a la feina i, això, no és massa bo que diguem. A veure si encara us advertiran perquè no rendiu prou.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Us sentireu cansats i fora de lloc en moments diferents d’aquests dies i seria bo que us ho agaféssiu amb calma perquè sols és una sensació, és una punyeta però us fa sentir malament i, això, no és bo. De totes maneres, us refugiareu a la feina i allà us sentireu més valents a part de que us reconeixeran l’esforç que feu i l’empenta que hi demostreu, potser us donin una bona sorpresa allà, us agradarà molt.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

El camp dels diners serà un dels més importants al llarg d’aquests dies, ho portareu molt bé i, a sobre, sabreu com heu d’administrar-vos tal com toca, hi guanyareu temps i posició. De totes maneres, el que us agradarà més serà el bon rotllo amb el que us trobareu amb la gent que us envolta, serà molt divertit i les rialles apareixeran sovint, això us anirà molt bé, ja que us fa falta.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Heu d’anar amb peus de plom amb els vostres comentaris a casa, tindreu una facilitat molt gran en ficar-hi la pota explicant coses que no toca a qui no toca, i el més fumut és que ho fareu sense adonar-vos de l’embolic que es provocarà. El millor és anar amb compte i sobretot no ficar-vos al mig de res per si de cas. De fet, si la cosa a casa està perillosa, millor sortir al carrer i evitar situacions difícils.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Trobareu algú que us farà remoure per dins, no té perquè ser res en tema de parella, pot ser algú més gran que vosaltres o molt més jove, però sentireu que hi ha molt bon rotllo i és com si naixés algun sentiment molt especial d’amistat, aquestes coses no passen gaire sovint i és bo que les gaudiu amb molta intensitat, són vivències que ens desperten la nostra part més tendre, us sentireu molt bé.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Necessiteu estar en contacte amb la gent, parlar i divertir-vos amb els amics, i heu de fer-ho perquè sinó la casa us cau a sobre, no literalment parlant, ara no us penseu que us ha de caure la casa pel damunt de veritat. La cosa està en que si us tanqueu us entristiu i no és bo ni per a vosaltres ni per als de casa, que si us veuen malament pateixen i tampoc és bo, el millor és sortir i envoltar-vos de gent divertida.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Aneu molt amb compte a la feina que la cosa està una mica malament i esteu al punt de mira de molta gent, o sigui que a portar-se bé i a vigilar el que digueu perquè us ho analitzaran tot. A part d’això podem dir que tindreu molt bon rotllo amb la figura de la mare que us donarà suport en el que vulgueu fer i, a més, us defensarà les opinions, ara bé, no us passeu que està de bon rotllo, però també en alerta del que feu.