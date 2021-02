Pal-Arinsal resol la situació contractual dels treballadors que no han rebut ajuts d’afers socials  

Després de diverses reunions i de contactes personals amb els treballadors que tenien dret a rebre la subvenció de Govern, Vallnord – Pal Arinsal ha contractat i posat en ERTO, onze persones, de les quals set monitors, 1 maquinista, 1 agent d’explotació, una secretària d’escola i una mainadera.

Segons l’estació, amb aquesta acció es dona per tancada la situació del personal que no s’havia pogut contractar o que tot i haver rebut tota la informació per part d’EMAP, no havien rebut ajuts d’afers socials.

L’equip de Vallnord – Pal Arinsal ha contactat de forma individual amb tots els treballadors que van demanar el seu certificat d’ajuda per conèixer l’estat de la seva situació. Finalment han estat onze els que han decidit optar pels ERTO mentre que els altres s’han acollit a les ajudes socials del Govern.

Tant la presidenta d’EMAP, Olga Molné, com el director general, Josep Marticella, han remarcat que “des del primer moment s’ha estat en contacte amb els afectats per intentar trobar solucions”. La mateixa cònsol major ha anat informant personalment al representant del col·lectiu sobre els contactes mantinguts amb el Govern per tal d’agilitzar les ajudes i per instar el decret que permetés l’ampliació dels ERTOS.

Text Vallnord-Pal arinsal