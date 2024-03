Orgue&nd celebra la 25a edició com una de les cites especialitzades més consolidades en l’àmbit internacional

Presentació del Festival Internacional Orgue&nd (SFG)

El Festival Internacional Orgue&nd arrenca aquest, 29 de març, Divendres Sant, i portarà al país una desena de concerts de primer nivell. La cita celebra enguany la 25a edició com un esdeveniment totalment consolidat en l’àmbit internacional, que des de la seva creació i de manera ininterrompuda ha ofert una programació amb els millors intèrprets del món.

El projecte, que impulsa l’Associació Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra sota la direcció artística de l’organista Ignacio Ribas, porta aquest any per lema ‘Passions’ i té la vocació de mostrar les diferents facetes de l’orgue amb un programa molt variat. Orgue&nd 2024 s’estructura en tres temporades distribuïdes en les quatre estacions de l’any, tal com ha explicat el director del festival. Es proposen així tres concerts en la temporada de primavera; quatre, en la temporada d’estiu i tres, en la temporada de tardor-hivern. El públic podrà gaudir de deu concerts, un cada segon dissabte de maig a novembre, més els concerts de Divendres Sant, el 19 de març, i de Nadal, el 28 de desembre.

Andorra la Vella és de nou una de les principals seus del certamen, ja que l’església de Sant Esteve acull 6 dels 10 recitals, que tindran lloc al llarg de tot l’any. La resta se celebraran a les esglésies de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana i Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany.

A més dels dos intèrprets de l’entorn andorrà, el mateix Ignacio Ribas i el saxofonista Efrem Roca, l’edició compta amb la participació de representants de diversos països, com Espanya, Itàlia, Alemanya, Rússia, Portugal i França. El programa preveu sis concerts amb l’orgue com a protagonista únic, i altres recitals en què tindran presència altres combinacions instrumentals, com les trompetes, els timbals, la viola de gamba i el saxòfon. També s’han previst concerts amb veus de soprano, mezzosoprano, amb el Quartet Barroc de Barcelona i amb les veus del Cor Cererols. “Són concerts molt diferents entre ells amb el lema Passions com a fil conductor: els artistes participants mostraran les seves passions personals en el seu repertori”, ha ressaltat Ribas. Així doncs, es podran escoltar obres de Bach, Vivaldi, Mendelssohn, Txaikovski i Händel, però també música contemporània i, fins i tot, algunes peces que inclouen mitjans electrònics.

Un any més, el certamen s’impulsa amb la participació de l’Associació Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra, l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra, el Govern, els comuns d’Andorra la Vella, la Massana i Escaldes-Engordany, i amb la col·laboració de l’ambaixada d’Espanya i l’Andorra Sax Fest.

Durant la presentació de la nova programació, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha volgut destacar que bona part dels concerts tenen lloc a la parròquia, a l’orgue de l’església de Sant Esteve, i ha celebrat que el Festival internacional d’orgue situï la parròquia i el país en el mapa dels esdeveniments al voltant de l’orgue, ja que les primeres figures d’aquest instrument visiten cada any Andorra per a oferir recitals de gran qualitat. Per la seva banda, la directora de Cultura del Govern d’Andorra, Montserrat Planelles, ha recordat que l’ORGUE&nd és “un dels festivals amb més història d’Andorra” que “ha arribat a un punt de maduresa exquisit”, fruit de 25 anys de feina “rigorosa i pacient”.

Mossèn Ramon Sàrries, arxipreste de les Valls, al seu torn, ha posat èmfasi en el fet que el festival ha aconseguit amb escreix els seus propòsits: popularitzar la música d’orgue i deslligar l’orgue com a instrument litúrgic.





Un quart de segle amb activitats de tota mena

Aquests 25 anys de certamen han dut associades un grapat d’activitats de tota mena al voltant de l’orgue per a apropar aquest instrument al gran públic. Així doncs, a banda dels concerts a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana, també ha tingut un pes important el vessant pedagògic i, alhora, s’han dut a terme accions més turístiques, com audicions familiars i rutes organístic-culinàries. Al llarg d’aquests anys s’han enregistrat també 4 discos de música d’orgue.