Organyà estrena la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum més gran de l’Alt Pirineu i Aran

L’empresa d’elaboració d’embotits Obach d’Organyà ha estrenat aquest divendres la seva pròpia instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum, amb la qual preveu generar un 22% de l’energia que consumeix.

La seva dimensió la situa com la més gran de les que estan en marxa a l’Alt Pirineu i Aran, tenint en compte que no n’hi ha cap altra de similar al territori que consti com a inscrita en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), segons han informat des de Peusa.

La nova instal·lació ha suposat una inversió de 92.000 euros, que l’empresa espera poder recuperar en dos anys amb l’estalvi que tindrà en la factura energètica. En total s’han col·locat més de 300 plaques fotovoltaiques en mòduls solars de 450 watts.

El gerent d’Obach, Damià Obach, ha explicat que s’han vist “gairebé obligats” a apostar per aquest tipus de subministrament a causa del preu actual de la llum. En aquest sentit, ha indicat que es van decantar per l’opció de Peusa pel seu compromís envers el territori, ja que també s’ha comptat amb les empreses Instal·lacions Vilana i Taurus, amb seu a l’Alt Urgell.

A més, Obach ha afirmat que en un futur, en el marc d’un projecte d’ampliació de la nau, tenen previst instal·lar-ne més.

Per la seva banda, el director comercial de Peusa, Joel Boix, ha detallat que la implementació d’aquest tipus d’instal·lacions d’energies renovables suposa tot un repte per a l’empresa. En aquest sentit, ha incidit en el fet que quan van decidir apostar per aquest tipus de subministraments, l’any 2018, creien que el gruix de clients estaria en els consumidors de l’àmbit domèstic.

Tot i això, han vist que cada cop hi ha més interès per part de les empreses i que el preu de l’energia és un factor determinant a l’hora de “fer el pas”. Així, de les 80 instal·lacions posades en marxa per la companyia, la majoria s’han dut a terme en el darrer any, bona part de les quals a la comarca alturgellenca.