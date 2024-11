Organyà celebra la tradicional Fira de Sant Andreu

Cartell de la Fira de Sant Andreu 2024 d’Organyà

Organyà celebra un any més la Fira de Sant Andreu, un dels certàmens més tradicionals de l’Alt Urgell i el Pirineu, datat des del segle XIII. L’esdeveniment ha estat conegut al llarg dels segles per la seva mostra ramadera que, tot i que actualment ja té menys pes, se segueix duent a terme i es podrà veure diumenge. El programa d’actes, però, ja comença aquest dissabte, 23 de novembre.

A les 11 del matí es farà un esmorzar i començarà una cercavila amenitzada per la Colla Gegantera d’Organyà i el Grup de Geganters i Grallers d’Oliana, amb els gegants Flor, Junset, Quimet i Bordonera. Paral·lelament, des de les 11 del matí hi haurà un partit de futbol dels alevins del CF Organyà contra el Mollerussa, al camp de les Lloredes, on tot seguit (12.30 h) jugaran els cadets contra l’Artesa de Segre 2012.

La jornada de dissabte també estarà marcada per la segona edició de la Nit Jove, que organitza l’entitat Jovent Ganxo tot coincidint amb la Fira. Començaran l’activitat a 2/4 de 4 de la tarda, amb jocs tradicionals. I a la nit, a 2/4 de 10, començarà el sopar popular, seguit d’un ball amb Jordi Rojals. Ja de matinada, es farà un bingo i hi haurà les sessions de dos discjòqueis: DJ Polesdo i DJ Vacardat.

La jornada de diumenge, dia 24, començarà a 2/4 de 9 del matí amb un esmorzar popular a la plaça de les Homilies. A les 9 s’obrirà els espais de venda i la Mostra de Bestiar, en el marc de la qual es farà un homenatge a un ramader del municipi. També des de les 9 tindrà lloc una trobada de vetlladors del projecte ‘Camina Pirineus’. L’acte oficial de la Fira es farà a les 12 del migdia, amb una visita institucional per part de les autoritats.