Organyà acull dissabte la jornada d’educació sexual feminista “Xàldiga”

El cartell anunciant la jornada (CCAU)

La plaça de l’Església d’Organyà serà l’escenari, aquest dissabte, dia 24 de maig, de la jornada “Xàldiga”, una iniciativa de l’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i de l’Oficina Jove, que aquest any se centra en promoure l’educació sexual feminista i el diàleg obert sobre temes de gènere, sexualitat i igualtat a través d’un seguit d’activitats per a totes les edats i interessos.

La jornada l’obrirà un contacontes, a les cinc de la tarda, i a continuació Sílvia Catalán, psicòloga, activista i experta en temes de gènere, impartirà una xerrada sobre com donar una bona educació sexual a casa. A dos quarts de set tindrà lloc la taula rodona “Educació sexual integral a l’Alt Urgell: compartim estratègies i dubtes sobre el dia a dia”, on diversos professionals d’escoles i entitats comentaran experiències i reflexions.

Per a les persones interessades en activitats més creatives, hi haurà un taller de ceràmica per a totes les edats, de cinc a set de la tarda, i també la “Sextruck”, un espai mòbil dedicat a la divulgació sobre sexualitat, que estarà disponible de cinc a vuit del vespre. També, de cinc a vuit, hi haurà un punt lila obert a tothom on es trobaran eines i recursos com llibres, tríptics, fulletons i materials manipulables diversos.

A les vuit del vespre començarà l’espectacle “Arrelades”, un espectacle aeri a càrrec d’Entreteles, i a les nou del vespre, l’entitat Jovent Ganxo, que al llarg de la jornada estarà al capdavant del servei de barra, organitza un sopar per al qual es podran adquirir els tiquets al supermercat Suma o a la mateixa barra. La jornada es tancarà amb la música d’un punxadiscos fins a les 11 de la nit.

“Xàldiga” és una iniciativa que busca fomentar el diàleg, l’educació i la reflexió en un entorn obert i inclusiu.