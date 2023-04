Organitzen una trobada d’urgellencs i urgellenques nascuts entre 1956 i 1958

Cartell de la Trobada generacional a la Seu d’Urgell per a gent de 65 anys (RàdioSeu)

Un grup de veïns i veïnes de la Seu d’Urgell organitzen una “Trobada Generacional” de persones de la ciutat que han celebrat recentment el seu 65è aniversari. L’activitat es durà a terme el dissabte 3 de juny i aquell dia els participants es trobaran a les 11 del matí a la terrassa del Parc Olímpic del Segre, des d’on es començarà la jornada.

Els impulsors han assenyalat que la crida s’adreça a urgellencs i urgellenques nascuts entre els anys 1956 i 1958 i que, per tant, compleixen enguany els 65 anys o bé han arribat a aquesta edat els dos darrers anys. S’hi poden apuntar tant la gent que hagi viscut sempre a la ciutat com la que hi hagi viscut en alguna etapa de la seva vida.

El dia de la trobada, segons han avançat, es durà a terme una passejada per “racons i històries increïbles” que han marcat aquesta generació. Després gaudiran d’un bon àpat i acabaran a ritme de cançons i melodies que els portaran bons records.

S’ha difós un cartell en el qual hi apareix un codi QR mitjançant el qual es pot accedir a tota la informació, afegir-se al grup i inscriure’s. També es difondrà a les xarxes socials, amb les etiquetes #jaentenim65, #viscalaseu i #trobadageneracional.

Per a reflectir els records d’aquest temps, l’organització ha explicat que la cita s’adreça als qui donaven “tombs sense parar amunt i avall del Passeig”, havien anat a menjar calamars al bar Espanya o bé havien ballat al Corona, al K05 o al Guiu.