Ordeig repetirà com a cap de llista del PSC per a la circumscripció de Lleida a les eleccions catalanes

La Federació del Partit Socialista de Catalunya (PSC) de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran ha confirmat aquest dimecres que el diputat al Parlament i portaveu de Compromís X La Seu, Òscar Ordeig, serà el cap de llista del PSC-Units a la circumscripció de Lleida a les eleccions catalanes previstes pel 14 de febrer vinent. D’aquesta manera, el polític urgellenc repetirà com a principal candidat de la formació socialista, tal com ja va fer als anteriors comicis, el desembre de 2017.

El PSC ha fet públiques les quatre llistes amb què concorrerà. Pel que fa a la de Lleida, en els primers llocs també hi ha inclòs un altre representant pirinenc; concretament, la portaveu de Compromís X Tremp, Sílvia Romero, que ocuparà el número 3. De la seva part, l’aranès Andreu Cortés, militant d’Unitat d’Aran, serà el número 6. Pel que fa al número 2, serà Judith Alcalá, actual secretària d’Organització i Finances del PSC a la demarcació de Lleida, mentre que al 4 hi haurà Silveri Caro, de l’Urgell; i en el 5, la noguerenca Lorena González.

Pel que fa a les últimes posicions, la llista la tanca en el número 15 la ribagorçana Carmen Ribera. La resta de candidats són de la plana de Lleida. D’altra banda, entre els suplents hi haurà Isabel Perera, regidora de Compromís a Montferrer i Castellbò, i el pallarès Xavier Ribera, com a sisena i setè suplents respectivament.

En la presentació de la llista, Òscar Ordeig ha assegurat que es presenten al 14-F “amb una llista de dones i homes representativa de tot el territori, amb tota la seva complexitat, que dóna veu també a tots els sectors socials i econòmics i paritària”. Ordeig hi ha afegit que han confegit “el millor equip per assolir el millor resultat i capgirar la situació política a Catalunya”. Al respecte, el diputat i regidor urgellenc ha reiterat que “l’objectiu del proper 14 de febrer és fer possible el canvi a Catalunya però també el necessari i urgent canvi per a les nostres comarques de Lleida, Pirineu i Aran”, les quals creu que “han estat castigades de manera excessiva en la darrera dècada” per unes polítiques que qualifica de “recentralitzadores” i per “retallades del govern de Junts x Catalunya i Esquerra”.

Salvador Illa, nou candidat a la presidència

Aquest dimecres també s’ha fet públic que, pel que fa a la circumscripció de Barcelona, el cap de llista del PSC i candidat socialista a la presidència de la Generalitat serà l’actual ministre de Sanitat del Govern espanyol, Salvador Illa, després que el fins ara president del Grup Parlamentari Socialistes-Units, Miquel Iceta, ha renunciat a encapçalar novament la candidatura.