Liberals valora ‘molt positivament’ l’acció del Govern de coalició i la tasca als comuns

S’acaba l’any 2020 i és el moment de fer balanç dels últims dotze mesos, que des del mes de març han estat marcats per la pandèmia. Tot i això, des de Liberals s’ha fet una valoració “molt positiva” de l’acció del primer Govern de coalició i de la “bona entesa” entre les diferents formacions que “han permès consolidar el projecte”.

El secretari general de L’A, Gerard Estrella, ha subratllat que “tot i el context de pandèmia, l’Executiu continua treballant en projectes importants per fer d’Andorra un país resilient, sostenible i global”. A més, ha indicat que formar part d’un Govern de coalició ha propiciat que Liberals “hagi pogut incidir en les decisions polítiques del país” i ha remarcat que “d’aquesta manera s’han portat a terme idees i projectes que portàvem al nostre programa i que considerem bones per al país”.

Alguns d’aquests projectes s’han començat a materialitzar, com és el cas, de la candidatura perquè Andorra esdevingui el primer país Reserva de la Biosfera, el Programa d’Impuls a l’Emancipació dels Joves, disposar d’un transport públic més assequible i sostenible i la digitalització de l’Administració com a eix central per a la recuperació i diversificació econòmica.

Pel que fa a la tasca als quatre comuns dels quals forma part Liberals, Guillem Forné, secretari d’organització, ha ressaltat el bon ambient de treball als equips de govern. Forné ha assegurat que “s’està fent una molt bona feina” i que des del partit es fa una valoració positiva de la participació en la presa de decisions als comuns. A més, ha assenyalat que un cop dins de les corporacions “els colors polítics es difuminen, ja que tots treballem per una mateixa finalitat que és donar el millor servei al ciutadà”.

Una de les branques importants de Liberals d’Andorra és la secció dels Joves L’A. El seu president, Toni Puig, ha posat en relleu “l’assistència a multitud de congressos i webinars d’organitzacions polítiques liberals de caràcter internacional”, on s’han donat a conèixer el país i les accions dels Joves Liberals d’Andorra. Puig ha manifestat que “des de la secció Joves L’A volem fer arribar la política i els valors liberals a tot el jovent”.

Reptes per al 2021

Liberals d’Andorra s’ha marcat com a objectiu l’any 2021 recuperar la seva activitat de forma presencial, “el que voldrà dir que hem deixat la pandèmia enrere” ha indicat Gerard Estrella. Si l’evolució sanitària ho permet, els òrgans del partit tornaran a reunir-se de forma presencial i periòdica. A més, al llarg de l’any vinent es duran a terme accions per “apropar-se de nou als ciutadans i ciutadanes, com les reunions de poble”.

Per últim, tant el secretari general com el d’organització i el president dels Joves han puntualitzat la voluntat del partit de donar visibilitat a totes les seves seccions i l’acció que duen a terme els seus càrrecs electes.