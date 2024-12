Oliana: Reimpressió d’una col·lecció de 16 nadales de Ramon Sala

Una de les 16 nadales inspirades en Oliana de Ramon Sala (Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell)

Des de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, com a col·laboradors i en representació de l’Ajuntament d’Oliana i de l’Associació Oliana, Art, Història i Cultura, s’ha anunciat la presentació de la reimpressió d’una col·lecció de 16 nadales, recollides en un format capsa, que tenen per motiu la representació del Naixement en el marc d’ubicacions i monuments singulars i representatius de la vila d’Oliana.

L’acte tindrà lloc el proper dissabte, dia 14 de desembre, a les 19 hores, a l’Oficina de Turisme d’Oliana. A l’acte hi assistiran, a més de les representacions institucionals, l’autor de les postals nadalenques, Ramon Sala.

L’Associació Oliana, Art, Història i Cultura és la impulsora de la reedició d’un conjunt de Nadales que, des de l’any 1990 fins al 2006, van ser dibuixades per Ramon Sala per encàrrec de l’Ajuntament d’Oliana, on il·lustrava la felicitació de les festes que el consistori remetia a totes les cases de la vila. D’una manera totalment desinteressada, alhora que entusiasta, l’artista local va recrear diversos indrets significatius del terme d’Oliana, amb les figures del Naixement en primer terme.

Es tracta de dibuixos d’un gran realisme, realitzats a tinta i amb l’ús de la tècnica del puntillisme. Són obres plenes de detalls, fruit del talent de l’autor i del seu estil net i pulcre. La reedició conjunta de les postals és una manera de posar en valor l’obra de l’artista, alhora que esdevé un reconeixement públic per la seva estimació a Oliana i la seva col·laboració en aquesta i moltes altres iniciatives artístiques i culturals al llarg de la seva vida.

Els punts de venda de la capsa amb la reproducció de les nadales, a un preu de 5 euros, seran l’Oficina de Turisme d’Oliana; la llibreria Pellicer; la floristeria Bambú; Calefaccions Martí i l’establiment MosCam. Val a dir que l’acurat disseny i maquetació han anat a càrrec d’Isidre Domenjó.