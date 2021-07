Olga Molné: “Estem treballat per revertir la situació de Vallnord Pal Arinsal”

La situació financera de Vallnord Pal Arinsal i l’estratègia de futur perquè l’estació continuï sent el motor econòmic de la parròquia i del país han centrat bona part de la Reunió de poble de la Massana, que ha tingut lloc aquest vespre al teatre de les Fontetes, amb aforament limitat, seguint els protocols de Govern per a evitar el contagi. Tots els massanencs han pogut seguir la sessió, ja que s’ha emès en directe pel canal youtube del comú de la Masana.

La cònsol major, Olga Molné, ha remarcat l’impacte negatiu de la covid-19 sobre les finances de l’estació, que es preveu que tanqui l’exercici 2021 amb unes pèrdues de 7 milions d’euros i un endeutament de més d’11 milions. Per tant, s’ha retornat a les xifres d’abans de l’emissió de les preferents, l’any 2013.

Molné ha afirmat que s’està treballant intensament en el full de ruta per a revertir la situació financera des de fa més d’un any, ja que en els darrers mandats ja es contemplava la necessitat de canviar el model de l’estació per a fer-la competitiva, però amb la crisi sanitària es va evidenciar la urgència de planificar una estratègia que garantís la continuïtat i viabilitat de Vallnord Pal Arinsal, ja que, com s’ha posat de manifest, sense l’estació tot el sector econòmic de la parròquia en surt perjudicat.

L’estratègia pels pròxims anys passa per un canvi d’accionariat d’EMAP de forma imminent. Molné ha assegurat que s’està treballant amb diversos escenaris i que de cara la tardor es farà una reunió centrada únicament en el futur de l’estació. El canvi de model, amb l’entrada de nous accionistes, és un dels pilars de l’Horitzó 2040, que contempla unes inversions imprescindibles per a fer créixer el nombre d’esquiadors i amb l’eix de la sostenibilitat com a base, amb la construcció del Parc Solar del Planell de la Tosa.

Pel que fa al creixement de l’estació, el full de ruta passa per una ampliació del domini esquiable fins a 90 km de pistes i la creació d’una nova porta d’entrada a l’estació a través del telefèric de Carroi. Aquests projectes garantirien augmentar els dies d’esquí en més de 150.000. Molné ha assegurat que un cop es disposin de tots els estudis d’impacte econòmic i mediambiental es farà una campanya informativa perquè els massanencs puguin participar en la consulta popular coneixent a fons el projecte. També ha fet referència a l’Heliport Nacional d’Andorra, un projecte del Govern, que permetrà impulsar el país en l’àmbit turístic i atorgarà un valor afegit a l’estació.

Pel que fa al model d’estació, la corporació té molt clar que cal continuar apostant per a ser líders en l’àmbit de la bicicleta i oferir una estació oberta tot l’any. Com ha remarcat la cònsol menor, Eva Sansa, Vallnord Pal Arinsal és una estació que porta associat el concepte ski&bike des de fa anys i ha aconseguit que la bicicleta sigui la clau de la desestacionalització.

Finalment, l’Horitzo 2040 també aposta per a situar Vallnord Pal Arinsal com a capdavantera en sostenibilitat. El projecte central és el Parc Solar de la Tosa, que ja s’està construint i subministrarà el 37% de l’energia de l’estació.

La sostenibilitat, eix central de l’acció comunal

En la reunió de poble s’ha exposat la gestió de l’equip comunal durant aquest primer any i mig de mandat, amb la sostenibilitat com a fil conductor. El comú de la Massana està redissenyant el paisatge urbà del centre de la Massana, per tal de millorar la seguretat, l’accessibilitat i les àrees de convivència, aplicant mesures per a reduir la contaminació, com la introducció de vegetació. El projecte d’amabilització i pacificació de la Massana dona el tret de sortida amb les reformes integrals del carrer Costes de Teixidó i de la carretera secundària de Sispony, que implementarà un innovador jardí de pluja.

Els criteris sostenibles que s’apliquen a totes les obres formen part del Pla de reducció i compensació del CO₂, que s’ha elaborat d’acord amb l’Estudi de la petjada de carboni de les instal·lacions, parc mòbil i enllumenat comunals. El repte és que el 2035 el comú de la Massana sigui una institució neutra en emissions de CO₂.

També les finances comunals es gestionen sota paràmetres sostenibles. Per això, durant la pandèmia s’han reduït les despeses, tant de personal com els corrents, prioritzant les inversions més necessàries, com el nou dipòsit de la Caubella, la captació dels Hortons i la millora general de la xarxa d’aigües per a garantir el servei, tenint en compte l’evolució creixent d’habitants. D’altra banda, la cònsol major, Olga Molné, ha atribuït l’augment en el capítol d’ingressos a la reactivació del sector de la construcció i l’evolució a l’alça de noves activitats econòmiques a la parròquia de la Massana.

En la reunió de poble, també s’ha tractat el tema del trànsit, que s’ha complicat els darrers anys a causa de l’increment de població a la parròquia. El comú de la Massana ha aplicat diferents mesures correctores per a pal·liar aquesta problemàtica, com la nova rotonda de l’Avinguda Sant Antoni o el doble carril des de la rotonda d’Anyós a la dels dos Valires. A més, la cònsol menor, Eva Sansa, ha anunciat una novetat per agilitzar el trànsit de cara el pròxim curs: a partir del setembre, els alumnes de l’Escola francesa avançaran un quart d’hora l’horari. El servei de transport escolar l’assumirà el bus parroquial. El comú de la Massana ha previst un servei d’Esplai-flaix de mitja hora, per a donar un marge de temps als pares que no arribin a recollir els seus fills a les 16.45 h.

Pel que fa a l’oferta d’estiu, s’han exposat les novetats, entre elles, el nou equipament esportiu de les Berques d’Arinsal, per a la pràctica de diferents disciplines de bicicleta i patins, i altres activitats a l’aire lliure, com els escape rooms al centre de la Massana i Arinsal o un nou joc de pistes, al Circuit Interpretatiu del Comapedrosa, batejat amb el nom de “Salvem la Serenalla”.

En la reunió s’ha dedicat un ampli apartat a exposar totes les accions que s’han portat a terme per a pal·liar els efectes de la Covid-19 des de tots els àmbits. En l’àmbit social destaca l’ajuda a les persones que més han patit els efectes de la pandèmia, com la gent gran, els temporers i els treballadors que s’han quedat sense feina. També s’han explicat les campanyes de reactivació comercial i les accions de suport a la restauració i l’hoteleria.

Olga Molné ha afirmat que durant els pròxims mesos portaran a terme diferents reunions amb els quarts per a continuar prenent nota de les seves aportacions i que el comú de la Massana té les portes obertes a tots els ciutadans que vulguin expressar els seus neguits.