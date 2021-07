Torna els clàssics ‘Jazz al carrer’ a Escaldes-Engordany

La plaça Coprínceps sonarà novament al ritme del jazz amb una programació de concerts d’allò més variada i interessant. Totes les actuacions es realitzaran a les 19 h.

Dilluns 5 de juliol. Josep Ma Ubach & Quintet. AD Project

El talent local brillarà a la plaça amb un format poc convencional. El quintet composat per Ester Peralba (veu), Efrem Roca (saxo), Jordi Barceló (piano), Xavier Crespo (bateria) i Pere Loewe (baix), estarà acompanyat per les narracions del Josep Maria Ubach presentant cada peça a mode d’història del Jazz.

Dimarts 6 de juliol. Yolanda Sikara Quintet

Yolanda Sikara ret homenatge a grans intèrprets com Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Liza Minelli, o més actuals com Stacey Kent, Renee Olstead, Jane Monheit. El repertori és una selecció acurada i suggeridora que va des d’estàndards de jazz, molts d’ells amb tocs llatins, fins a temes dels musicals més emblemàtics de Broadway. Yolanda Sikara (veu), Eloi Lopez (bateria), Marc Vila (percussions), Pep Vidal (baix), Lluís Vidal (piano).

Dimecres 7 de juliol. Sean Clapis Quartet

Sean Clapis va iniciar de molt jove els seus estudis de guitarra de jazz als millors centres de la seva ciutat natal Hartford, Connecticut. Jimmy Greene i Paul Brown van ser els seus mestres més destacats. Des de Nova York, va iniciar una trajectòria que el portaria a ser considerat com un dels guitarristes joves més interessants de l’escena internacional amb un estil que mira cap al futur respectant la tradició. Sean Clapis (guitarra), Yago Vásquez (piano), Javi Callen (contrabaix), Naima Acuña (bateria).

Dijous 8 de juliol. Poyo Moya Trio & Pat O’brien

Concert que destaca per la seva sensibilitat musical i energia a l’escenari, amb un so acústic, elegant i ajustat. Poyo Moya Trio tenen la mirada posada als estils de la música afro-americana, la seva evolució, artistes, regions, etc. un repertori, fusionant el Blues amb ritmes propers: Ragtime, Gospel, Boogie Woogie, Swing & American Jazz. Aquest potent trio s’acompanya d’un cantant fi i carismàtic com és Pat O’Brien. Cristian “Poyo” Moya (piano i veu), Oriol Fontanals (contrabaix), Reginald Vilardell (bateria) i Pat O’Brien (veu).

Divendres 9 de juliol. Kic Barroc Project

Presentació de JazzIn AND, un projecte de repertori original; amb una formació a piano trio i un quartet de saxos integrada pel millor de la música andorrana en un concert que vol reivindicar la música i el jazz del país.

Kic Barroc (piano), Toni Fernández (baix), Kike Pérez (bateria), Efrem Roca (saxo alt), Silvia Gil (saxo alt) , Jesús Real (saxo tenor) i David Amat (saxo baríton).

Dijous 14 de juliol. De pícnic amb Susana Sheiman: La vie en confidence (Als exteriors del Prat del Roure, a les 21:30 h).

La cantant Susana Sheiman, una de les grans vocalistes de jazz, posa la seva enorme versatilitat al servei d’aquesta proposta. Susana Sheiman (veu), Xavier Algans (piano), Pere Loewe (contrabaix), Xavier Hinojosa (bateria), Carlos Morera (acordió).

A més, podeu gaudir encara més d’aquest concert a l’aire lliure, portant el vostre pícnic.

Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves a l’Oficina de turisme 890 881 o bé oficinaturisme@e-e.ad