Obertes les inscripcions del tercer trimestre al Centre de Formació al Llarg de la Vida

Del 10 al 17 de març del 2022 s’obre el període d’inscripció a les formacions del Centre de Formació al Llarg de la Vida que es duran a terme durant el 3r trimestre del curs 2021-2022. Són cursos gratuïts, adreçats a persones majors de 16 anys.

Com a novetat, es presenten tres cursos:

– “La dona i les matemàtiques”, una aproximació a la presència de la dona matemàtica al llarg de la història, de l’Antiguitat fins a l’actualitat. Aquest curs té una durada de 5 hores i quart i es realitzarà els dies 23 i 30 de març i 6 d’abril, de 17.00 a 18.45 hores.

“Recorregut per l’Andorra de l’ahir i de l’avui. Retorn al passat des del present”, una aproximació al passat partint de la realitat actual. Tindrà lloc del 21 de març al 13 de juny, els dilluns, de 19.00 a 20.45 hores.

– “L’art paleocristià i preromànic”, una aproximació a l’art paleocristià i preromànic que permet entendre millor l’Art Romànic com a vertebrador d’una nova realitat sociopolítica i artística de l’Europa Occidental, tant present al Principat d’Andorra. Per a aquesta formació hi haurà dos grups: un dels dimecres, del 6 d’abril al 15 de juny, i un altre els dijous, del 7 d’abril al 16 de juny, tots dos de 19.00 a 20.45 hores.

Així mateix, s’organitza la tercera edició del curs “Com esdevenir persones emprenedores”. Té com a objectiu oferir eines d’emprenedoria i de marc econòmic i empresarial a les persones que estan valorant desenvolupar una idea de negoci i que volen adquirir els coneixements suficients per tal de poder-la fer realitat. Aquest curs es farà del 21 de març al 6 d’abril, de dilluns a dijous de 15.30 a 18.30 hores, amb una durada total de 33 hores.

A més, es duran a terme les formacions següents:

“Diploma de ciències humanes i socials d’Andorra” (els titulars del diploma queden exempts de fer la prova d’integració que es requereix als residents que sol·liciten la nacionalitat andorrana). Es farà del 21 de març al 16 de juny, dilluns a dijous de 19.00 a 22.30 hores i té una durada de 60 hores. Té diferents blocs temàtics: Medi natural i Història, patrimoni, institucions i societat.

Cursos de preparació per a la prova de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures. Es farà del 21 de març al 16 de juny, de dilluns a dijous de 19.00 a 22.30 hores. Es tracta de mòduls de 20 hores i es farà una entrevista de valoració per definir un itinerari personalitzat. Les assignatures són: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua francesa, Matemàtiques, Ciències físiques i de la natura, Ciències socials, Informàtica.

Les inscripcions es poden fer al web http://www.cflv.ad/

Per a més informació: Tel. +376 741 465, whatsApp: +376 605 375 i correus a cflv@educand.ad