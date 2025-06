Oberta la convocatòria per a presentar treballs al Som Cinema 2025

Cartell del Som Cinema 2025

La 16a edició del Som Cinema, el Festival de l’Audiovisual Català Som Cinema, comença a caminar. L’organització ha obert el període per a presentar produccions a les seccions oficials del certamen, que finalitzarà el 3 de juliol, excepte per a l’apartat de Som Secundària, que acabarà el 9 de juliol. L’esdeveniment és obert als treballs finalitzats amb posterioritat a l’1 de juliol de 2024, produïts o coproduïts per empreses audiovisuals i/o productors amb seu o residència a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i la ciutat de l’Alguer en el percentatge mínim del 51% per a curtmetratges i el 50% per a documentals. El festival se celebrarà durant cinc dies, entre el 22 i 26 d’octubre, a la ciutat de Lleida.

Un comitè de selecció s’encarregarà de visionar i seleccionar les pel·lícules que es projectaran durant el festival i optaran als guardons. L’esdeveniment s’estructura en quatre seccions oficials: llargmetratges de ficció, curts de ficció, llargs documentals i curtmetratges documentals. Cal recordar que dins de l’apartat de Som Secundària l’any passat es van implementar dues categories noves, la de Curtmetratges realitzats per alumnes d’ESO i la de Curtmetratges realitzats per alumnes de Batxillerat i cicles formatius. Aquesta secció assoleix enguany la 7a edició.

El festival compta amb dos jurats, corresponents a les obres de ficció i als documentals, i compta amb una dotació de 2.000 € per a pel·lícula de ficció guanyadora. Les candidatures es poden trametre a través de la plataforma Filmmakers Festhome, en el següent enllaç: SOM CINEMA (festhome.com).

La projecció de pel·lícules es complementarà, en el marc del festival, amb tallers per a professionals del sector i activitats paral·leles com ara taules rodones, així com en la promoció de nous talents en aquests àmbits artístics, provinents d’escoles de cinema, productores independents, classes d’educació secundària i facultats universitàries.

Cal recordar que l’any passat el festival va rebre 332 treballs procedents de Catalunya, el País Valencià i Balears. Del total de produccions presentades, 19 van ser llargmetratges de ficció, 87 documentals i 226 curtmetratges.





Imatge clàssica per al Som Cinema 2025

La imatge de la 16a edició del Som Cinema, obra de l’artista Josep Maria Cazares, reflecteix un apassionat petó entre un home i una dona, una escena icònica i recurrent en el cinema, especialment en l’àmbit dels llargmetratges clàssics de Hollywood, en els que sovint protagonitzava el final —feliç— de la història. Formalment, la imatge al·ludeix a la tècnica cinematogràfica que crea un objectiu visual que després es tanca, generant una sensació de conclusió.

El festival està organitzat per Suggeriments, amb el suport de l’Ajuntament de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida i la Fundació Horitzons 2050.