Oberta la convocatòria d’ajuts per a rehabilitar i repintar porxos i façanes del centre històric de la Seu i Castellciutat

Carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha obert aquesta setmana la convocatòria per a sol·licitar els ajuts per a la rehabilitació i pintura de porxos i façanes d’edificis ubicats al centre històric de la Seu d’Urgell, així com de Castellciutat. Concretament, fins el dia 29 de novembre es podran presentar les sol·licituds d’actuacions a edificis amb porxos dins del carrer Major i del carrer dels Canonges de la Seu, com també els edificis ubicats a Castellciutat.

Mentre que del 2 al 13 de desembre es podran presentar les sol·licituds d’actuacions a la resta d’edificis que no s’incloguin en la primera fase d’aquesta convocatòria. Així, tindran dret a obtenir una subvenció totes les persones físiques o jurídiques que vulguin fer actuacions o les hagin fet durant el 2024 en un edifici ubicat en els següents carrers:

Carrer Major i carrers adjacents (que van a parar a aquest carrer).

Carrer Canonges i carrers adjacents (que van a parar a aquest carrer).

Carrer Sant Josep de Calassanç

Passatge de la Missió

Plaça del Carmen

Carrer de la Muralla

Carrer del Pou

Carrer del Carmen

Carrer de la Creu

Carrer de l’Estret

Carrer de la Palma

Placeta de Sant Nicolau

Pati Palau

Carrer de Sant Agustí

Carrer de la Roda

Val a dir que la sol·licitud de subvenció només es podrà demanar de manera telemàtica a través d’un formulari que hi haurà a la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Cal recordar que és necessària l’autentificació amb identitat digital per a poder-la tramitar.





Import i despeses subvencionables

Tal i com es descriu en les bases d’aquesta convocatòria, si l’actuació es realitza amb industrials de la Seu d’Urgell, l’ajut pot arribar a un 85% de la inversió. En el cas que els industrials no siguin de la Seu, l’ajut es limitarà a un màxim del 60% de la inversió realitzada.

L’import màxim de la subvenció serà de 2.000 euros si l’edifici té una única façana i de 3.000 euros si en té més d’una.

Cal recordar que la pintura que es faci servir per a pintar s’haurà de fer amb el color o colors determinats a la normativa urbanística municipal.

Els ajuts aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2024 que compta amb un import de 35.000 euros.