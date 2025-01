Oberta fins el 14 de febrer la segona convocatòria del Tiquet Rural

Cartell informant de les xerrades sobre el Tiquet Rural (CCAU)

Ja està obert el termini per a sol·licitar l’ajut econòmic Tiquet Rural, dedicat a la creació o relleu de microempreses no agràries situades als territoris LEADER de Catalunya. Aquesta eina, impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, busca incentivar la creació de nous projectes empresarials al món rural i garantir la continuïtat de petites empreses que es troben en situació de traspàs.

Hi poden accedir tant persones físiques com jurídiques i cooperatives no agràries, amb el compromís de mantenir l’activitat empresarial durant un mínim de cinc anys a comptar des del pagament de l’ajut.

El Tiquet Rural consisteix a donar un import determinat per a cobrir les despeses mínimes i l’actiu circulant requerit a una empresa per a la seva posada en funcionament o per garantir-ne el relleu, pot arribar als 35.000€ i no està vinculat a l’execució de cap inversió. És incompatible amb altres ajudes destinades a la creació d’empreses, però compatibles amb els ajuts LEADER vinculats a projectes d’inversió.

Per a donar-ne més informació, des del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya s’han programat dues xerrades informatives: una dilluns dia 20 a dos quarts de quatre al Consell Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, i l’altra el dimarts 21 a les set del vespre al CETAP de la Seu d’Urgell. Les dues són presencials i requereixen inscripció prèvia a l’enllaç https://forms.gle/1Q2K2gqcKztaBmCa6.

És la segona vegada que es convoca aquest ajut després de l’èxit de la primera edició, l’any passat, en què se’n van beneficiar sis projectes de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

Més informació a: https://www.cauc.cat/ajuts-tiquet-rural/.