Obert el període per a presentar-se a la selecció d’artistes per al programa ‘La cultura no s’atura’

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha informat aquest dimecres en Consell de Ministres de l’obertura del període de presentació de candidatures per a la selecció d’artistes i empreses del sector cultural per al programa d’activitats culturals ‘La cultura no s’atura’ en els sectors musical, editorial, arts plàstiques i visuals, arts escèniques i activitats audiovisuals.

La programació d’activitats culturals es durà a terme entre els mesos de novembre del 2021 i febrer del 2022. Poden presentar la seva candidatura les persones físiques, els col·lectius o grups de persones, i les empreses del sector cultural d’Andorra. Les candidatures o projectes presentats poden ser pluridisciplinaris, sense perjudici que hagin d’estar inclosos en una disciplina o en una altra, considerada com a principal.

Els projectes proposats tant poden ser propostes ja realitzades o produïdes (un espectacle, un curtmetratge, un llibre…) com també poden ser propostes especialment pensades per a l’ocasió.

Les persones i les empreses que hi estiguin interessades han de presentar la seva candidatura per mitjà d’una sol·licitud genèrica al Servei de Tràmits del Govern abans de les 14 h del dia 25 de setembre del 2021. La sol·licitud s’ha d’adreçar al Ministeri de Cultura i Esports i s’hi ha d’especificar el títol del projecte ‘La cultura no s’atura 2021-2022‘ i la disciplina a la qual es presenten, adjuntant-hi la documentació següent:

Currículum vitae artístic.

artístic. Document amb les línies generals del projecte artístic, acompanyat de suport digital, si escau, i de les necessitats tècniques que es requereixen.

Els coordinadors i les coordinadores podran demanar la informació complementària que considerin necessària per a la valoració de les propostes artístiques i seran els encarregats de seleccionar els projectes que participaran en el programa. Les propostes seleccionades es donaran a conèixer el dia 14 d’octubre.

‘La cultura no s’atura’ és un programa d’activitats culturals conjuntes del Ministeri de Cultura i Esports i els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany que engloba els principals sectors culturals per a contribuir a dinamitzar la vida cultural andorrana i ser un suport decidit i efectiu als diversos sectors culturals del país.

El projecte distribueix de manera equilibrada en el territori nacional l’activitat cultural, amb l’objectiu principal de promoure i donar suport al teixit cultural andorrà i proporcionar als nostres conciutadans propostes de qualitat per al seu gaudi intel·lectual.