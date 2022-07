Noves activitats a l’estany de les Abelletes i diversitat d’ofertes d’estiu al Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha ampliat les activitats per a aquest estiu al Pas de la Casa i es consolida l’obertura del telecabina Pioners i el telecadira Coll dels Isards per a accedir fins a l’estany d’Abelletes on s’hi ha programat, entre altres activitats, sessions de ioga els dimecres i un dels espectacles musicals i lumínics de l’Encamp en Clau de Llum, el 31 d’agost.

Aquest dijous, 14 de juliol, es preveu l’obertura, per segon any consecutiu els dos ginys al sector del Pas de la Casa, per a accedir fins a l’estany de les Abelletes. L’horari d’obertura serà cada de dia de les 11 h fins a les 15 h per a gaudir de l’entorn natural no només a la zona de l’estany sinó també per a fer una excursió, de dificultat baixa i que finalitza amb un passeig de poc més de 30 minuts fins a tornar al punt de sortida, sempre de baixada, i fins a la vila del Pas de la Casa.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica d’Encamp, Nino Marot, ha manifestat que “la bona resposta de l’any passat ha estat un incentiu perquè s’obrissin els ginys aquest estiu” .

Nino Marot ha explicat que enguany des de diversos departaments del comú “s’ha apostat per programar activitats al voltant del llac” i també ha recordat que el telecadira del Coll dels Isards permet l’accés a l’estany de les Abelletes amb molta facilitat, a la ruta dels Isards i a una via ferrada, a part de la pesca que ja és un clàssic de la zona.

L’accés als dos remuntadors té un cost de cinc euros per als adults i de tres euros per als infants menors de dotze anys i majors de tres, ja que està prohibit, per seguretat, que els menors de tres accedeixen als ginys. També hi ha una tarifa reduïda per a majors de 65 anys.

El tiquet per a accedir al telecabina i telecadira es pot obtenir directament al peu del telecabina de Pioners a la caseta d’informació i a les oficines de turisme.

Ioga a Abelletes, els dimecres a les 16 h i pujada amb els ginys gratuïtament

Les activitats esportives a l’aire lliure, dirigides i gratuïtes s’han ampliat aquest estiu per tal d’incorporar en la programació una nova experiència com és el Ioga a l’entorn de l’estany de Les Abelletes. Els dies 20 i 27 de juliol, i el 3, 10, 17, 24 i 31 d’agost a les 16 h de la tarda i de la mà de Sílvia di Ledge de Forza Fitness Andorra tindrà lloc una sessió gratuïta d’una hora en un entorn natural espectacular com és l’estany. L’activitat és gratuïtat però cal reservar plaça a través del web comunal.

La sortida inclou el tiquet per a pujar fins a Abelletes amb els dos ginys de forma gratuïta. La pujada serà a les 15.15h (la última possible) per als participants a l’activitat i la baixada serà a peu.

La màgia de la llum i la música a Abelletes, un dels darrers espectacles de l’Encamp en Clau de Llum al Pas de la Casa

El dia 31 d’agost la projecció lumínica i musical creada per l’escultor i artista audiovisual Tom Carr i Slide Media Studio, amb Fausto Morales al capdavant, es trasllada a l’estany de les Abelletes, amb “La màgia de la llum i la música a les Abelletes” que contempla també l’actuació musical de Lewis Enma & the BCN Fireballs, a les 22h. L’accés fins a l’estany serà un camí il·luminat que permetrà gaudir d’una passejada nocturna fins a arribar a la zona on es farà la projecció i el concert.

El dia abans, 30 d’agost la façana de l’església de Sant Pere serà l’escenari del vídeo mapatge lumínic “la història del Pas de la Casa” a les 22h.

Altres activitats culturals i familiars al Pas de la Casa aquest estiu

El Comú ha programat per a aquest estiu al Pas de la Casa diverses activitats i espectacles infantils els dilluns al matí durant els mesos de juliol i agost, també actuacions musicals els dimecres o dijous a la tarda a la plaça de l’Església i dues sessions d’autocinema amb clàssics del món de la gran pantalla a l’aparcament del Bullidor. Totes les activitats són gratuïtes i es poden consultar a l’agenda del comú d’Encamp.