Nou podi per a Joan Vinyes – Jaume Font al Circuit Ricardo Tormo de València

Jaume Font i Joan Vinyes, al podi, sent tercers a la primera cursa i quarts a la segona (FotoEsport)

Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche 992 GT3 CUP Baporo Motorsport) van tenir una actuació destacada al Circuit Ricardo Tormo de València, escenari aquest cap de setmana de la penúltima cursa del Campionat d’Espanya de Turismes (GT-CET). Sobretot a la primera cursa en la qual van aconseguir sumar un nou podi al seu palmarès, en aquesta ocasió, gràcies a la tercera plaça.

Entrenaments

Després d’una primera jornada el divendres d’entrenaments lliures, a les sessions oficials del dissabte, Joan Vinyes ser l’encarregat de disputar la primera sessió cronometrada. Va marcar el cinquè millor temps, en la seva quarta volta. Per la seva banda, Jaume Font va sortir a la segona sessió i va marcar el seu millor registre en la seva tercera volta la qual li va permetre obtenir el tercer millor temps. Aquesta segona sessió va ser momentàniament aturada per bandera vermella per una sortida de pista d’un dels competidors. D’aquesta manera van quedar configurades les ubicacions a la formació de sortida de les curses, cinquè lloc per a Vinyes a la primera cursa i tercer per Jaume Font a la segona.





Curses

Joan Vinyes va ser l’encarregat de prendre la sortida de la primera cursa del GT-CET al Circuit Ricardo Tormo de València. El ritme inicial va ser frenètic en el grup capdavanter, amb quatre equips implicats. Fruit d’això van ser diversos canvis de posició que es van anar clarificant quan José Barros va aconseguir distanciar-se dels seus competidors. Mentre, Joan Vinyes, en principi una mica a l’expectativa, va començar a pressionar als seus competidors i posicionar-se en una còmoda segona posició abans de l’aturada obligatòria. En el canvi de pilot, Jaume Font va agafar el relleu al volant del Porsche 992 GT3 CUP i després de complir els 80 segons de hàndicap, va entrar a pista en primera posició, ja que el líder fins llavors, José Barros, va haver de complir una parada de 115 segons. Font va mantenir un bon ritme i finalment es va consolidar en la tercera posició que va mantenir amb solvència fins a la baixada de bandera i confirma d’aquesta manera un nou podi per a l’equip.



A la segona cursa, va ser Jaume Font l’encarregat de posar-se al volant del Porsche 992 GT3 CUP de Baporo Motorsport en el procés de sortida. Font es va col·locar a la segona posició i la va defensar fins a l’entrada per canvi de pilot. En aquesta ocasió, donat el tercer lloc de la primera cursa, el temps de parada obligatòria es va incrementar en 10 segons, fins a un total de 90. Un cop completat aquest tràmit, Joan Vinyes va sortir a pista en la tercera posició que va mantenir quasi fins al final quan perjudicat per una bandera groga va veure com se li acostava José Barros que va aconseguir avançar-lo, per a passar la meta -el pilot andorrà- en quarta posició.





Classificacions