Nou material informàtic i multimèdia per a diferents escoles del país

Diverses escoles dels tres sistemes educatius del país gaudiran de nou material informàtic i multimèdia. El concurs, que va licitar-se el passat mes de setembre, ha recaigut en les empreses R & G IT –lots 1, 4 i 6–, Andorsoft –lot 2– i Cop Disseny –lot 5–. Els lots consten d’elements com ara pantalles interactives, projectors multimèdia, altaveus, caixa de connexions, tauletes tàctils i carros per a portàtils. L’import total que s’ha adjudicat és de 80.704,68 euros.

El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, a través de l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, impulsa projectes destinats a fomentar l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) als centres escolars del país. Cada any aquesta àrea analitza l’estat del parc informàtic i multimèdia de totes les escoles del país i fa una dotació de material de suport TICE a l’ensenyament.