Notable descens d’ingressos a la presó al llarg de 2025 (-44,8%)

A 31 de desembre del 2025, el nombre total de reclusos en el Centre Penitenciari de la Comella (l’únic establiment penitenciari del Principat d’Andorra) era de 54 persones, un -27,0% respecte a l’any 2024 (74 persones). Atès que la capacitat global del centre és de 153 reclusos, això suposa una ocupació del 35,3% a finals de l’any 2025. Segons el sexe, el 96,3% són homes (52) i el 3,7% són dones (2). Per nacionalitat, destaquen les altres nacionalitats i l’andorrana, amb un 42,6% i un 27,8% del total de persones recluses, respectivament.
Quant als ingressos penitenciaris al llarg de l’any 2025, s’han enregistrat un total de 139, la qual cosa suposa una disminució del -44,8% amb relació a l’any 2024, en què hi va haver 252 ingressos. La gran majoria dels ingressats són homes (127) i únicament han ingressat 12 dones. Per edat, els principals col·lectius es reparteixen entre les persones de més de 35 anys, amb el 49,6%, i els d’entre 21 a 35 anys, amb el 48,2% del total de reclusos. Pel que fa els ingressos per tipologia de delicte durant, el més freqüent és “Conducció alcoholèmia o drogues” amb 32 ingressos (23,0% del total).
Si es té en compte la situació processal de les persones recluses, la mitjana anual en règim penal ha estat de 34,4 persones i de 30,1 persones en règim preventiu.
Finalment, durant l’any 2025 s’han enregistrat un total de 108 condemnes. D’aquestes, afecten a 100 homes i tan sols a 8 dones. La gran majoria (87,0%) es tracta de condemnes finalitzades, mentre que el 13,0% restant són condemnes en curs. Pel que fa a la seva durada, les més freqüents corresponen a condemnes d’1 a 15 dies i d’1 a 3 mesos (25% en ambdós casos).