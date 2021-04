Nissan mostra les últimes proves de l’Ariya en el seu centre secret d’Hokkaido

El Nissan Ariya està a punt d’arribar al mercat i a manera d’avançament, la firma japonesa ens mostra els últims tests del nou crossover elèctric al centre de proves secret que té la companyia a Hokkaido, Japó. El Nissan Ariya va ser revelat en el seu format definitiu de producció el passat estiu. Aquest crossover de 4.6 metres de llarg és la resposta de Nissan a models com el Tesla Model I o el Volkswagen ID.4, i la seva arribada tindrà lloc abans de que acabi l’any, amb una gamma que a Europa estarà composta per 5 versions.

Que el model hagi estat revelat ja, no vol dir que el seu desenvolupament hagi conclòs i per això i a manera d’avançament, la companyia japonesa ha publicat un nou vídeo en què podem veure els últims prototips de l’Ariya sent posats a proves al centre de desenvolupament que la marca té a Hokkaido. Unes instal·lacions secretes de les que poques vegades solen transcendir imatges o vídeos, doncs aquest és precisament el seu propòsit, posar a prova els seus nous vehicles lluny de mirades indiscretes.

En aquesta pista de proves els enginyers i pilots provadors de la marca japonesa han testat el nou crossover elèctric en nombroses circumstàncies i condicions, ja que com podem veure en diversos fragments de vídeo, es troba en una zona que es cobreix de neu quan arriba el fred i en la qual és fàcil arribar a temperatures sota zero en els mesos d’hivern. Aquest últim vídeo ens parla de la posada a punt del model en el pla dinàmic i del seu confort de marxa.

Els responsables de desenvolupament de Nissan que protagonitzen aquest metratge parlen de les bondats del model i de la duresa de les proves a què ha estat sotmès el crossover durant aquest temps, encara que no revelen res que no sapiguem ja. Doncs aquest és el discurs habitual que solen emprar pràcticament totes les marques durant la presentació de qualsevol model.

Gamma

El nou Nissan Ariya comptarà en el mercat europeu amb una gamma composta per 5 versions, entre les que trobem d’1 i 2 motors, aquestes últimes amb tracció total i-4ORCE, amb potències entre els 218 CV de la versió més bàsica i els 394 CV de la més potent, en combinació amb dos paquets de bateries, de 63 i 87 kWh, amb rangs d’autonomia entre 340 i 500 quilòmetres.

Font: motor.es