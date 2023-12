Myandbank ofereix un compte en USD al 3% de remuneració TAE fins a 50.000 dòlars

La façana de Myandbank (Andbank)

Myandbank, el banc 100 % digital d’Andbank, ofereix l’obertura d’un compte en dòlars amb un remuneració del 3% TAE fins a 50.000 USD. El compte és totalment gratuït i es pot fer el canvi de divisa des de la mateixa app.

El traspàs entre divises tindrà un diferencial del 0,30% (l’1% durant el cap de setmana) i l’actualització del canvi de moneda serà constant. Igualment, totes les transferències internacionals a través del compte en dòlars no tindran cap cost, igual que les efectuades en euros.

Durant el primer any, Myandbank s’ha posicionat com a pioner en la democratització de productes d’estalvi i d’inversió llançant una amplia gamma de serveis per a qualsevol perfil: des d’un dipòsit al 3% fins a carteres indexades per a 4 perfils de risc diferents a partir de 150 euros.

Les 4 carteres de fons indexats estan compostes per fons de la gestora internacional Vanguard. La inversió es pot fer a partir de només 150 euros i amb les comissions més baixes del mercat: 0,30% de gestió i 0,20% de custodia (IGI inclòs)





Campanya Amic i Campanya Nòmina, fins al 31 de març

Més de la meitat dels clients s’han donat d’alta al banc a través de la Campanya Amic, que estarà vigent fins al 31 de març de 2024. A través d’aquesta campanya, el client pot guanyar fins a 200 euros, distribuint un “codi amic” a un màxim de 10 amics o familiars que es donin d’alta i tinguin un mínim de 150 euros al compte.

Amb la Campanya Nòmina, Myandbank regala 30 euros al client només per domiciliar la nòmina, sol·licitar una targeta i tenir un saldo mínim de 150 euros. A més, fins al mes de març de 2024, podrà participar en el sorteig de 1.000 euros mensuals.

Myandbank disposa de suport telefònic en el cas que algun usuari necessiti ajuda o tingui algun dubte en algun del procés per a donar-se d’alta. Així mateix, hi ha disponible un correu electrònic al qual els interessats poden enviar les seves consultes en horari no laboral. El correu és hola@myandbank.com i el telèfon +376 881 960.





Sobre Myandbank

Myandbank és la primera solució Fintech amb base a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està destinada a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, clients o no d’Andbank, les inversions i els estalvis dels quals a Myandbank estan protegits pel Fagadi.

El nou banc digital va ser la primera entitat en comptar amb Bizum a Andorra. Bizum és una solució digital que permet pagar de mòbil a mòbil de manera immediata als usuaris que disposin d’ella. També, inclou la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió, un compte remunerat al 2 % fins a 50.000 euros i targeta de dèbit gratuïta.

La web (www.myandbank.com) i l’app, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades per a què l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfil a Twitter, Instagram i Linkedin des d’on es podrà seguir l’actualitat i les novetats que vagi incorporant Myandbank. (@Myandbank).