Música americana amb interpretació del país a les ‘Nits d’estiu als museus’

En el marc de la celebració de les ‘Nits d’estiu als museus‘ aquest dijous 29 de juliol es proposa un concert a càrrec de l’artista Ladis. L’activitat, que es va haver de posposar en la seva programació inicial, se celebrarà aquest dijous a les 20 h a l’exterior de l’Espai Columba.

Ladis oferirà un concert en format de trio acústic en què hi haurà temes propis i versions de cançons conegudes. Estarà acompanyat de Pol Barlotomé, al teclat, i de Manel Torrentallé, a la guitarra.

Ladislau Baró és un jove andorrà que als tretze es va enamorar de la guitarra i va començar a tocar-la, fins avui. Als divuit va començar a compondre temes propis i a tocar en un grup, Old School, amb el qual feia versions de cançons clàssiques de rock i de la música d’arrel americana. Actualment ha decidit seguir el camí en solitari i publicar les seves composicions, que es produeix ell mateix.

Molt influenciat per la música que escoltava de petit a casa –Bob Dylan, Dire Straits, The Beatles…–, fa música americana. El concert serà gratuït i per a assistir-hi caldrà fer reserva prèvia trucant al (+376) 836 908.