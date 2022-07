Movem Ordino, a favor de promoure l’habitatge de lloguer però tem pels preus que tindran

La consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha votat favorablement a l’increment fins el 90% de la bonificació de les taxes per a la construcció d’habitatges de lloguer. “És una bona decisió”, ha manifestat tot apuntant que potser caldria promoure altres iniciatives públiques. D’altra banda, també ha demanat anar més enllà dels vals de descompte a l’hora de fomentar el reciclatge d’envasos.

Tudó ha exposat que, malgrat es bonifiquin les taxes de la construcció per als habitatges de lloguer, els preus segueixen una tendència a l’alça que fa que molta gent, i especialment joves, no hi puguin accedir. En aquest sentit, ha celebrat la mesura acordada en la sessió del Consell de Comú i ha apuntat la necessitat de promoure habitatge públic “per a ajudar sobretot al jovent, que se n’ha d’anar de la parròquia”.

Sense deixar de banda la qüestió de l’habitatge i la construcció, la consellera de Movem Ordino ha assenyalat que cal reflexionar sobre “quin país volem i què volem deixar per al futur”. Així, “hi ha una política social que s’haurà d’instaurar”, ha assenyalat.

En un altre ordre de coses, Tudó ha demanat per les polítiques de foment de reciclatge que es pensen tirar endavant i ha valorat que “pagar per reciclar no és un bon incentiu”, ja que el que s’hauria de buscar és la reducció dels residus.