Més de 6.000 pisos buits al país, un 15% del mercat

El departament d’Estadística calcula que hi ha un total de 6.238 pisos buits al país, una xifra que suposa el 15% del mercat, la majoria dels quals se situen a la capital, Escaldes, i Canillo. Aquest és un dels paràmetres que es desprenen dels estudis efectuats en el marc de l’elaboració del nou sistema d’indicadors d’habitatge, el qual ha estat presentat aquest dimarts a la seu de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) de la mà del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, el director del departament d’Estadística, Joan Soler, i el president de la patronal empresarial, Gerard Cadena.

D’aquesta manera, Soler ha puntualitzat que el nombre d’immobles que s’estimen que estan buits corresponen, en gran manera, a habitatges “amb un baix consum d’energia o zero”, per la qual es dedueix que “durant un llarg període de temps no hi ha transitat ningú”. Tanmateix, ha apuntat que els indicadors actuals no permeten esgrimir si es tracta realment d’immobles buits, en procés de lloguer, de venda o en qualsevol altra circumstància. El director d’Estadística també ha posat en relleu la necessitat de disposar de més dades i de la col·laboració del sector privat per poder treballar amb garanties i proposar solucions a la problemàtica de l’habitatge.

En relació amb el nombre d’habitatges total, Soler ha comentat que a Andorra hi ha 46.052 pisos, dels quals, si es resta els immobles que s’entenen com a desocupats, la majoria estan destinats al lloguer, el 65%, i els restants, un 35%, al mercat de compra. A més, ha indicat, de la mateixa manera que passava abans de la pandèmia, “necessitem que hi hagi entre un 7 i un 10% de pisos en rotació”, el que vindria a ser uns 200 i 300 immobles, “per garantir que les persones puguin canviar d’habitatge i deixar el seu lliure”.

Filloy ha exposat que els indicadors es tractaran a la taula d’habitatge que tindrà lloc el mes de vinent i que espera que aquesta nova eina ajudi a solucionar el problema i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Així mateix, ha indicat que des de l’Executiu s’estan duent a terme una sèrie de polítiques destinades a protegir les persones, a incentivar la incorporació d’habitatge al mercat de lloguer i a crear un sistema de governança que garanteixi l’execució d’accions per pal·liar la problemàtica actual i que dissenyi solucions de futur. En aquest sentit, ha afirmat que el sistema d’indicadors d’habitatge respon a una de les demandes principals de la Taula Nacional de l’Habitatge, on es va presentar una versió preliminar, en constatar-se la necessitat de disposar de les dades que influeixen en el mercat per dissenyar estratègies més concretes en aquest àmbit.

D’aquesta manera, el sistema d’indicadors d’habitatge esdevé un recull de dades constituït en una plataforma en línia de contingut ampli i fàcil d’utilitzar, d’accés públic i gratuït, que permet consultar tota la informació, responent a criteris de bona governança i transparència en matèria d’habitatge.

El director del Departament d’Estadística, Joan Soler, ha exposat els diferents indicadors que es poden trobar allotjats al web d’estadística. En concret, el sistema d’indicadors d’habitatge estructura les dades en tres eixos: la demanda d’habitatge, l’oferta d’habitatge i les polítiques d’habitatge. Cadascun d’aquests eixos recull un seguit d’indicadors demogràfics, econòmics o socials, entre d’altres, que permeten analitzar la situació del mercat de l’habitatge.

El sistema s’actualitzarà periòdicament d’acord amb les diverses fonts que l’alimenten i té caràcter dinàmic, ja que s’ampliarà quan entri en funcionament el sistema d’informació dels contractes d’arrendament que aportarà dades cabdals per conèixer qüestions com l’estat del parc immobiliari o el preu del lloguer.

Pel que fa a les dades que alimenten el sistema d’indicadors, Filloy ha explicat que s’han ajuntat dades existents sobre habitatge en un sol espai i, a la vegada, se n’han recollit de noves a través, per exemple, de l’ampliació de preguntes a l’Enquesta de pressupostos familiars. El ministre també ha apuntat que s’han generat noves dades amb enquestes específiques sobre habitatge que s’han dut a terme des d’Andorra Recerca + Innovació i que s’aniran implementant noves fonts d’informació en col·laboració amb els comuns.

En paral·lel, també s’ha presentat una eina de projecció que permet simular situacions de futur combinant les dades del sistema d’indicadors d’habitatge. És a dir, es poden formular hipòtesis sobre diferents paràmetres, com el creixement econòmic i demogràfic i, consegüentment, obtenir una projecció sobre les necessitats futures d’habitatges. En tot cas, el ministre Víctor Filloy ha posat en relleu que es tracta d’un recurs que facilita l’estudi de les variables contemplades, si bé en cap cas representa un posicionament oficial sobre l’estat de l’economia o del mercat de l’habitatge.

El ministre de Territori i Habitatge ha manifestat que la iniciativa constitueix un pas més per informar la població i els agents intervinents sobre el funcionament del mercat de l’habitatge i la seva evolució i, alhora, contribueix a potenciar el diàleg entre els actors implicats. Filloy ha assenyalat que el sistema d’indicadors permet democratitzar tota la informació relativa a l’habitatge i ha emfatitzat que s’ha elaborat juntament amb el Departament d’Estadística del Govern i amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).

Aquest sistema d’indicadors d’habitatge permetrà disposar de les dades que influeixen en el mercat per dissenyar polítiques i estratègies d’habitatge més precises, una qüestió, la de comptar amb prou dades reals, que la CEA sempre ha considerat- tal i com ha comentat el seu president, Gerard Cadena- que és cabdal per implementar polítiques ajustades a la realitat del país.

Cadena, a més, ha posat en relleu altres de les propostes impulsades els darrers anys per la patronal per millorar l’accés a l’habitatge de lloguer. Algunes que ja van ser preses en consideració en el seu moment, com ara la reducció dels percentatges de cessió urbanística, i d’altres que cal anar treballant, com la flexibilització de la normativa urbanística i la creació de promocions público-privades.

El sistema d’indicadors d’habitatge recull dades relatives a la demanda i l’oferta d’habitatge i a les polítiques d’habitatge, amb el detall dels principals indicadors demogràfics, econòmics o socials. Les dades, disponibles en una plataforma en línia, són d’accés públic i gratuït.

El sistema s’anirà actualitzant i s’ampliarà quan entri en funcionament el sistema d’informació dels contractes d’arrendament.