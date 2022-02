Tres ministres donen positiu per Covid-19

El Govern ha informat del positiu per coronavirus SARS-CoV-2 de tres membres del gabinet ministerial: el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. Tots tres es troben aïllats als seus domicilis amb simptomatologia lleu. L’executiu assegura que l’activitat del Govern no es veurà afectada i es desenvoluparà com habitualment.

Són tres dels 76 diagnòstics que s’han confirmat en les darreres hores i que eleven a 37.820 la xifra total de casos registrats des de l’inici de la pandèmia. Alhora es registren un total de 36.993 altes (+66).

Malgrat la bona tendència de les dades, s’ha de lamentar una nova defunció amb Covid-19, que n’eleva el total a 151. La darrera mort és d’un pacient de 89 anys que estava a planta de l’Hospital.

Actualment hi ha 676 casos actius (+9): 13 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 8 a planta i 5 a l’UCI –3 amb ventilació mecànica–.

Pel que fa a la població escolar, hi ha 1 aula en vigilància activa parcial i 10 en vigilància passiva.

Finalment, des de l’inici del Pla de vacunació, ja s’han administrat 155.465 vacunes –57.956 primeres dosis, 57.193 segones i 40.221 terceres–.