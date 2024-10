Més de 500 voluntaris captats durant la fira per als jocs d’Andorra 2025

Joves interessant-se en la campanya de voluntariat per als jocs d’Andorra 2025 (AndorraDifusió)

Èxit rotund de la campanya de voluntaris per als Jocs dels Petits Estats d’Europa “Andorra 2025”, que va donar el tret de sortida aprofitant la celebració de la Fira d’Andorra la Vella. L’estand instal·lat al recinte firal va registrar força moviment els tres dies de l’esdeveniment. Fet el recompte, s’ha arribat als 503 voluntaris, fins i tot per sobre de les xifres que des del comitè organitzador es consideraven necessàries per a garantir el bon funcionament dels jocs.

Val a dir que la campanya continua oberta i, pròximament, des de l’organització es contactarà amb totes les persones que ja s’hi han apuntat, segons publica AndorraDifusió.