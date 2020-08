Màximes de fins a 32 graus

L´acostament d´un nou tàlveg per l´oest de la Península portarà un nou augment del vent en alçada de component sud-oest i el pas de bandes de núvola alts, però el sol continuarà sent el protagonista. No hi haurà precipitacions. Amb el vent de sud-oest, les temperatures encara seran altes i arribaran al màxim de la setmana.

Vent feble de sud-oest a fons de vall i moderat en alçada de sud-oest

Les temperatures màximes seran de 32ºC a Andorra la Vella, 27 ºC a 1.500 metres i 18 ºC al Pas de la Casa

La isoterma 0 ºC se situarà a 4800 metres.